Jorelyn Carabalí dejó Europa: equipo que apenas debutará la fichó

Sin duda alguna, la Selección Colombia Femenina ha dado de qué hablar en el 2025 con el subtítulo de la Copa América y con el camino que se ha forjado en la Liga de Naciones de la CONMEBOL, torneo que entregará cupos al Mundial de mayores en 2027.

Una de las grandes figuras de la Selección Colombia es la zaguera central, Jorelyn Carabalí. No tuvo su mejor partido en la final de la Copa América, pero es de esas jugadoras aguerridas y de liderazgo en la zona para sacar balones y defender los embates de los rivales.

Tras su salto al fútbol internacional con Atlético Mineiro y Brighton & Hove Albion de Inglaterra, la defensora está lista para un nuevo reto en este 2026 con el cambio de equipo y de liga, dejando atrás Europa para tener seguramente más regularidad en un nuevo club.

NOVEDOSO EQUIPO DE ESTADOS UNIDOS FICHÓ A JORELYN CARABALÍ

Tras poco más de dos años en Europa, Jorelyn Carabalí se despide del Brighton & Hove Albion para dar la vuelta al continente norteamericano firmando su contrato en la NWSL, una de las ligas más importantes a nivel de fútbol femenino. Su futuro estará ligado al nuevo proyecto deportivo por parte del Boston Legacy FC.

Boston Legacy FC nació en el 2023 y mientras esperaban por todos los detalles para competir se oficializó que el club de Massachussets participará por primera vez en la historia en la NWSL. El proyecto deportivo empieza a tomar cara con Jorelyn Carabalí como una de las jugadoras importantes que tendrá este 2026 el club.









El Boston Legacy viene tomando forma en el profesionalismo con jugadoras como Amanda Gutierres, figura y campeona de Copa Libertadores con Palmeiras, Bárbara Olivieri que cuenta con una importante trayectoria en México y con experiencia en la selección de Venezuela.

Esta será la sexta institución de Jorelyn Carabalí contando experiencia internacional con Atlético Mineiro y por supuesto, Brighton & Hove Albion. Su contrato con el Boston Legacy será de un año hasta 2027.

La intención pasa también por ayudar a un nuevo proyecto deportivo con un equipo que hasta ahora debutará en competencia. Sobre esto, Jorelyn afirmó que, “para mí, la NWSL es una de las mejores ligas del mundo, y unirme a un club como Boston y ser parte de la construcción de una nueva historia en 2026 me llena de orgullo y emoción.

“Poder jugar para Boston en este nuevo capítulo de mi vida me motiva a seguir creciendo y dar lo mejor de mí por este club, al igual que mis compañeras y nuestra increíble entrenadora, Filipa Patão. Gracias a todos por creer en mí”.