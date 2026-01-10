Linda Caicedo: Máxima figura del Real Madrid en el arranque de 2026

El Real Madrid inició el 2026 con buenas sensaciones en la Liga F, confirmando su solidez colectiva y la ambición de mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato. En el Estadio Alfredo Di Stéfano, el equipo blanco mostró autoridad desde los primeros minutos y encontró respuestas rápidas para encaminar el partido.

En ese contexto, una de sus principales figuras volvió a marcar diferencias, reafirmando que su crecimiento no se detiene y que el nuevo año comienza con la misma determinación con la que cerró el anterior.

Linda Caicedo, desequilibrio puro desde el inicio

Linda Caicedo fue determinante desde el arranque y abrió el marcador al minuto 23 tras una brillante jugada colectiva. Caroline Weir dejó en el camino a una defensora y filtró un pase preciso para la colombiana, que definió con sutileza ante la salida de la portera Esther Sullastres para poner el 1-0.

La ventaja le dio tranquilidad al conjunto madridista, que mantuvo el control del juego y volvió a golpear antes del descanso. Esta vez, Athenea del Castillo asistió a Weir, quien sacó un remate rasante imposible de atajar, ampliando la diferencia y confirmando el dominio local en la primera parte.

Sustitución con precaución y control del resultado

En el complemento, Sevilla intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa ordenada y con las intervenciones oportunas de Misa Rodríguez, que sostuvo el arco en cero. El Real Madrid, sin necesidad de acelerar, administró la ventaja y estuvo cerca del tercero con un disparo de Sara Däbritz que fue despejado sobre la línea.

Linda Caicedo fue sustituida al minuto 62 tras presentar molestias físicas, decisión tomada por precaución por el cuerpo técnico. La colombiana fue atendida al borde del campo y dejó su lugar a Irune Dorado, mientras el equipo mantenía el control del encuentro hasta el pitazo final, pese a un penalti fallado por Filippa Angeldahl en los minutos finales.

Linda Caicedo arrancó el 2026 siendo protagonista y liderando una nueva victoria del Real Madrid, confirmando su importancia en el esquema ofensivo del equipo. Con este resultado, el conjunto blanco se mantiene segundo en la Liga F con 35 puntos, a cuatro del Barcelona, y ya piensa en su próximo reto ante Athletic Club, donde buscará seguir sumando con la colombiana como una de sus grandes referencias.