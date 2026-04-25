Linda Caicedo, mejor jugadora de marzo en España: "Queremos terminar bien"

La jugadora colombiana del Real Madrid Linda Caicedo declaró que "la motivación del equipo tiene que ser ganar estos últimos partidos", después de caer eliminadas en Liga de Campeones y que el Barcelona ratificara el título de la Liga F.

"La motivación del equipo tiene que ser ganar estos últimos partidos que nos quedan, hacer respetar la casa. También nos sirve de cara a la posición en la que queremos estar la próxima temporada. Terminar bien por nosotras, por los madridistas y por este club", resumió, en declaraciones tras recibir el premio de Jugadora Cinco Estrellas de marzo.

El Barcelona se proclamó campeón de la Liga F matemáticamente en el derbi contra el Espanyol del pasado miércoles tras imponerse por 1-4 a domicilio, acabando con las opciones del equipo blanco de sumar un título este curso.

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Al Real Madrid le restan por disputar cinco encuentros de Liga F esta temporada: contra Dux Logroño, Atlético de Madrid y Granada en casa y contra Sevilla y Levante Badalona lejos del Alfredo di Stéfano.

Caicedo fue elegida Jugadora Cinco Estrellas del mes de marzo del Real Madrid, en el que jugó tres encuentros en la competición doméstica (contra la Real Sociedad, el Eibar y el Barcelona) y uno en la Liga de Campeones, el primero de la eliminatoria contra el Barcelona, en el que anotó dos goles.

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"Siempre agradecimiento. El apoyo de ellos es muy importante. Siempre agradecida de recibir este lindo premio. Ahora, de cara a terminar bien esta temporada y dar lo mejor", explicó.