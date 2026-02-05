Linda Caicedo sufrió dura goleada ante Barcelona: eliminación en Copa

Este jueves 5 de febrero, se llevó a cabo el último cruce de cuartos de final en la presente edición de la Copa de la Reina, competencia de fútbol femenino en España que enfrentaba al Real Madrid con el Barcelona, clásico para definir el equipo clasificado para las semifinales.

El equipo blanco jugaba en condición de local en el Estadio Alfredo Di Stéfano, allí, la colombiana Linda Caicedo empezó el compromiso en la nómina titular, buscando imponerse ante su acérrimo rival con el apoyo de su público.

Lea también: Jhon Arias definió su nuevo equipo: "firmó precontrato"

Así fue el partido entre Real Madrid y Barcelona en la Copa de la Reina

El partido fue parejo en sus primeros minutos y Linda Caicedo empezó a mostrar su peligro con el balón en sus pies, encarando con velocidad a sus rivales y generando peligro sobre el arco del Barcelona, incluyendo una pelota en el palo, sin embargo, las acciones no terminaron de gestarse y el conjunto catalán lograría tener más certeza.

Fue al minuto 21 cuando el Barcelona aprovechó un tiro de esquina para poner el 1-0 a su favor gracias a un cabezazo de Alexia Putellas, quien entró sin marca al área del Real Madrid y a quema ropa venció la resistencia de la portera Misa Rodríguez.

Debacle del Real Madrid en el segundo tiempo

‘La bestia negra’ del Real Madrid apareció en su máximo esplendor en el segundo tiempo del partido, pues Barcelona aprovechó las falencias defensivas del conjunto ‘merengue’ y terminó ganando el partido por goleada.

Primero llegó el gol de la delantera polaca Ewa Pajor, quien al minuto 67 puso el 2-0, luego, la española Salma Celeste Paralluelo concluyó una gran jugada gestada por izquierda para poner el 3-0, y finalmente llegaría la última anotación nuevamente gracias a Pajor.

Así terminaría la goleada 4-0, con un Barcelona contundente en zona ofensiva y un Real Madrid que empezó a resentirse moralmente luego del segundo gol del rival, en un partido donde Linda Caicedo jugó los 90 minutos, pero que poco pudo hacer en el segundo tiempo para revertir la situación, cuando el equipo no mostró herramientas para poder descontar en el marcador.

Así se jugarán las semifinales de la Copa de la Reina

Barcelona clasifica a las semifinales del certamen y ahora enfrentará al Tenerife (que derrotó por la mínima diferencia al Madrid), mientras que la otra llave será protagonizada por el Atlético de Madrid (que venció 4-1 al Athletic Club de Bilbao) y el Badalona, conjunto que se impuso 1-0 a la Real Sociedad.