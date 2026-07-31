¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Casemiro escogió a su preferido

La Copa del Mundo de la FIFA acabó y el mercado de fichajes empezó con varios movimientos. Algunos jugadores históricos, referentes y que dejaron huella en los años recientes en los clubes más importantes del mundo, tomaron un nuevo rumbo.

Uno de ellos es Casemiro. El mediocampista brasileño viene de disputar el Mundial con la Selección Brasil, quedándose en los octavos de final ante la sorpresiva eliminación vs. Noruega.

Ahora, Casemiro dio la sorpresa en el mercado de fichajes y el mediocampista dejó el Manchester United, donde dejó huella, quedándose con el cariño de los aficionados. El brasileño es nuevo jugador del Inter Miami, donde compartirá camerino con figuras con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, entre otros.

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El brasileño compartirá con Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia. Además, cabe destacar que Casemiro también compartió camerino en el Real Madrid durante muchos años, en la época de Cristiano Ronaldo, donde cosecharon un sinfín de títulos.

Casemiro se rindió ante los pies de Lionel Messi

Casemiro sufrió a Lionel Messi en la Liga de España, en esos recordados clásicos entre Real Madrid y Barcelona. Ahora, lo tendrá como compañero en la MLS.

En su presentación como nuevo jugador del Inter Miami, Casemiro fue contundente, ante la emoción de compartir camerino con el argentino y mencionando las ofertas que tuvo en este periodo de transferencias “Tenía muchas opciones, de Italia, muchos equipos para jugar. Pero estoy donde quiero estar: estar con Messi, hacerlo ganar, hacerlo más grande, es el dios del fútbol”.

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Además, agregó “"Quiero estar siempre con los mejores, soñaba todos los días estar con él, jugar con él; sé que es imposible pararlo, nunca he conseguido pararlo, siempre necesitaba la ayuda de mis compañeros”.