Lionel Messi y la otra marca que rompería en el Mundial: igualó a leyendas

Llegó la hora para que Argentina selle la clasificación de manera anticipada enfrentando a Austria. Un duelo de ganadores del Grupo J en el que el ganador se quedará con el privilegio de estar en los dieciseisavos de final. Con un inspirado Lionel Messi, la ‘Albiceleste’ pegó primero en la parte inicial y cerró todo en el complemento con su segundo.

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Sobre los primeros minutos, el partido se pudo abrir con un penal a favor de Argentina que ejecutó Lionel Messi, pero falló en el cobro buscando una esquina y no pudo celebrar para ser el máximo goleador de los Mundiales.

Lionel Messi no se quedó sin celebrar y a los 39 minutos, el atacante del Inter Miami aprovechó una jugada colectiva en la que Thiago Almada dejó pasar el balón por sus pies y con un remate esquinado, Messi marcó el primer tanto del juego y su cuarta anotación.

Además de ser el máximo goleador de los Mundiales superando a Miroslav Klose, si Lionel Messi marca un gol en el siguiente partido contra Jordania, podría imponer otro récord en la historia de la Copa del Mundo.

LIONEL MESSI IGUALÓ A JUST FONTAINE Y A JAIRZINHO

Lo de Lionel Messi en su último Mundial parece quedar para el recuerdo, no solo por la nostalgia que genera su adiós de un certamen que lleva jugando desde 2006, sino que también porque rompió otras dos marcas que le hacían falta en la historia de las citas orbitales.

Ya suma cinco tantos en el Mundial de 2026 tras los tres que le marcó a Argelia y ahora suma dos con Austria a la espera de lo que pueda pasar en los segundos 45 minutos. Además de ser el goleador histórico de las Copas del Mundo con 18 anotaciones, también persigue otra marca que, por ahora, empata con Just Fontaine y con Jairzinho.

Just Fontaine es el goleador histórico en una edición disputada con 13 goles en seis partidos disputados. En cada uno de esos juegos anotó y luego fue Jairzinho quien en 1970 marcó en seis partidos continuos, igualando al artillero francés que impuso la marca en 1958.

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De acuerdo con Mister Chip, contando el Mundial de 2022, Lionel Messi ya lleva seis partidos marcando, igualando a Just Fontaine y a Jairzinho. Frente a Australia, Holanda, Croacia y Francia en Catar, y ahora ante Argelia y Austria cuatro años más tarde.

Bajo ese panorama, si Lionel Messi marca en la tercera fecha contra Jordania, el argentino se quedará como el único jugador del Mundial en anotar en siete partidos consecutivos. Esa es la nueva meta que tiene el jugador del Inter Miami en su última Copa del Mundo.

LA PELEA DEL MUNDIAL 2026 ENTRE LIONEL MESSI Y KYLIAN MBAPPÉ

En esa marca de goleador histórico de los Mundiales, Lionel Messi ya sacó ventajas con 18 tantos anotados. En seis certámenes disputados, solo no anotó en Sudáfrica 2010, pero le alcanzó para llegar a una cifra ideal dejando atrás al polaco alemán, Miroslav Klose.

A Kylian Mbappé le quedan Mundiales de sobra y en este certamen podría superar al astro argentino como el máximo goleador. El francés tiene 14 goles, a cuatro del ex Barcelona y actual jugador del Inter Miami. Mbappé enfrenta a Irak y podría descontar diferencias frente a Messi.

Además, a Kylian Mbappé le quedan varios Mundiales por delante. Con 27 años, perfectamente podría estar en los siguientes dos certámenes orbitales para poder aumentar sus registros y hacerse casi inalcanzable en la cima de los máximos artilleros.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.