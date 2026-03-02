Millonarios ultima detalles para afrontar uno de los grandes retos de la temporada 2026. Se trata de la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana, en donde el equipo 'embajador' se medirá con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El equipo 'embajador' afrontará el compromiso, después de un irregular inicio de temporada 2026 en la Liga BetPlay.

Y es que el conjunto bogotano comenzó la campaña con tres derrotas y un empate, los malos resultados generaron la salida de Hernán Torres del cargo de director técnico y la contratación del argentino Fabián Bustos, quien ha logrado mejorar el rendimiento de Millonarios hasta el punto de recuperar posiciones en el certamen local.

Después de golear a Deportivo Pereira en la fecha 9 de la Liga BetPlay, el equipo 'embajador' se enfocó en lo que será el duelo con Atlético Nacional.

Lista de buena fe de Millonarios para la Copa Sudamericana

Como estipula el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol, cada equipo participante en sus certámenes deberá dar a conocer una "lista de buena fe", en la que se inscriben a los jugadores que disputarán el torneo, en el caso de Millonarios, la Copa Conmebol Sudamericana.

En el listado de jugadores escogidos por el entrenador Fabián Bustos se destaca la presencia del experimentado delantero Radamel Falcao García, Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

También hay un buen número de jugadores juveniles como David Rodríguez, Cristian Uparela, Jet Lee Romario Espín, Santiago Castrillón, Julián Angulo ySebastián Mosquera.

Porteros:

Guillermo De Amores

Diego Novoa

David Rodríguez

Defensas:

Carlos Sarabia

Christopher Samuel Martin

Édgar Elizalde

Sergio Mosquera

Cristian Uparela

Jorge Arias

Andrés Llinás

Álex Moreno

Danovis Banguero

Mediocampistas:

Dewar Victoria

Sebastián Viveros del Castillo

David Mackalister Silva

Rodrigo Ureña

Stiven Vega

Mateo García

Jet Lee Romario Espín

Santiago Castrillón

Delanteros:

Julián Angulo

Carlos Darwin Quintero

Leonardo Castro

Rodrigo Contreras

Álex Castro

Sebastián Mosquera

Jorge Cabezas Hurtado

Falcao García

Beckham Castro