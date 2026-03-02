Millonarios ultima detalles para afrontar uno de los grandes retos de la temporada 2026. Se trata de la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana, en donde el equipo 'embajador' se medirá con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
El equipo 'embajador' afrontará el compromiso, después de un irregular inicio de temporada 2026 en la Liga BetPlay.
Y es que el conjunto bogotano comenzó la campaña con tres derrotas y un empate, los malos resultados generaron la salida de Hernán Torres del cargo de director técnico y la contratación del argentino Fabián Bustos, quien ha logrado mejorar el rendimiento de Millonarios hasta el punto de recuperar posiciones en el certamen local.
Después de golear a Deportivo Pereira en la fecha 9 de la Liga BetPlay, el equipo 'embajador' se enfocó en lo que será el duelo con Atlético Nacional.
Lista de buena fe de Millonarios para la Copa Sudamericana
Como estipula el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol, cada equipo participante en sus certámenes deberá dar a conocer una "lista de buena fe", en la que se inscriben a los jugadores que disputarán el torneo, en el caso de Millonarios, la Copa Conmebol Sudamericana.
En el listado de jugadores escogidos por el entrenador Fabián Bustos se destaca la presencia del experimentado delantero Radamel Falcao García, Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.
También hay un buen número de jugadores juveniles como David Rodríguez, Cristian Uparela, Jet Lee Romario Espín, Santiago Castrillón, Julián Angulo ySebastián Mosquera.
Porteros:
Guillermo De Amores
Diego Novoa
David Rodríguez
Defensas:
Carlos Sarabia
Christopher Samuel Martin
Édgar Elizalde
Sergio Mosquera
Cristian Uparela
Jorge Arias
Andrés Llinás
Álex Moreno
Danovis Banguero
Mediocampistas:
Dewar Victoria
Sebastián Viveros del Castillo
David Mackalister Silva
Rodrigo Ureña
Stiven Vega
Mateo García
Jet Lee Romario Espín
Santiago Castrillón
Delanteros:
Julián Angulo
Carlos Darwin Quintero
Leonardo Castro
Rodrigo Contreras
Álex Castro
Sebastián Mosquera
Jorge Cabezas Hurtado
Falcao García
Beckham Castro