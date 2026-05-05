Medellín con grave sanción de por medio tras ser eliminado de la Liga Betplay

Cerró de manera oficial el "todos contra todos" de la Liga Betplay con los ocho equipos clasificados a la siguiente instancia de la competencia y 12 clubes eliminados en donde justamente se encuentra Independiente Medellín.

El 'poderoso de la montaña' llegó con oportunidades bastante claras de clasificar, ya que dependía principalmente de sumar una victoria, pero el panorama fue completamente diferente y perdió en el Atanasio Girardot contra Águilas Doradas, lo que desató enojó en la afición que causó desmanes en el interior del estadio y el equipo decidió no llevar a cabo su respectiva rueda de prensa.

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Dimayor castigaría a Medellín tras la eliminación de la Liga Betplay

La fecha 19 de la Liga Betplay estuvo cargada de emociones de principio a fin, ya que se llevaron a cabo cinco partidos en simultáneo con siete equipos que llegaban con la oportunidad de clasificar a la siguiente ronda del certamen.

El 'poderoso de la montaña' era uno de estos equipos y tenía todo a favor para clasificar, pero lamentablemente no lo consiguió ya que un gol de Jorge Rivaldo complicaba todo y dejaba a Medellín sin ninguna posibilidad de poder clasificar si no remontaban las acciones.

Sobre los 70 minutos llegó la oportunidad clara para que Águilas Doradas diera un golpetazo adicional. Un tiro libre de Nicolás Lara tomó destino al arco y Éder Chaux no pudo sacar la pelota de su arco cuando el balón entró por su palo.

Frente a este resultado los desmanes no se hicieron esperar por parte de los fanáticos del cuadro local, en especial porque el presidente, Raúl Giraldo, salió provocando a las tribunas con varios gestos, lo que descontroló todo e incluso causó que no se llevara a cabo la rueda de prensa post partido, lo que traería consecuencias en cuanto a una sanción impuesta por Dimayor.

El castigo por no realizar o retrasar la rueda de prensa obligatoria en la Liga BetPlay (DIMAYOR) es una multa económica. En 2026, esto ha costado $8.754.525 pesos colombianos (equivalente a 5 SMMLV). Esta medida aplica por infringir el reglamento de medios y el código disciplinario de la FCF.

Medellín sigue en pie en la Copa Libertadores

En la próxima fecha, los antioqueños tendrán que enfrentarse con Flamengo en el Estadio Atanasio Girardot el jueves 7 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.

En caso de perder ese encuentro podrían estar complicándose también en el certamen internacional, dado que a Estudiantes le toca un panorama más sencillo en lo que cabe contra Cusco que no ha sumado puntos a lo largo de lo que va de la competencia en tres salidas.