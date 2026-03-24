Liverpool confirmó la salida de Mohamed Salah

Liverpool Fc sorprendió este martes 24 de marzo al anunciar que el futbolista egipcio Mohamed Salah dejará de ser parte del plantel de los reds al término de la temporada 2025/2026.

El equipo de Anfield confirmó la noticia con un corto comunicado en sus redes sociales, en el que aseguró que es momento de "celebrar plenamente su legado y logros".

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"Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025-26.

El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield"

Mohamed Salah, leyenda de Liverpool

Mohamed Salah dejará de ser jugador de Liverpool, luego de nueve temporadas defendiendo el escudo de los 'reds'.

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Con los de Anfield, Salah conquistó dos Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield, una Champions League, un Mundial de Clubes y una Supercopa de la UEFA.

El egipcio dejará Liverpool siendo el máximo goleador en Premier League y el tercero con más goles, teniendo en cuenta todas las competencias.