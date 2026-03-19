Noche accidentada en Liverpool: jugador se cortó parte del pulgar derecho

Liverpool y Galatasaray se enfrentaron en la serie de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26. Los ‘Reds’ tenían que dejar atrás ese primer resultado infortunado de 1-0 en Turquía. Respetaron la casa con un categórico 4-0. Los turcos, no solo quedaron preocupados por la cara que mostraron, sino que también hubo duras lesiones.

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Galatasaray quería sellar la clasificación para los cuartos de final respetando el marcador que habían dejado en el primer partido en suelo turco. El gol de Mario Lemina no fue suficiente para evitar una noche catastrófica en Anfield en la que sufrieron por los cuatro goles y por la salud de Victor Osimhen y Noa Lang. El caso del neerlandés es mucho más impactante y serio que el del nigeriano.

Victor Osimhen fue titular en Galatasaray, pero apenas pudo jugar el primer tiempo. Fue sustituido por Leroy Sané. Su salida fue por una lesión que complica bastante a Okan Buruk, director técnico del elenco turco. Noa Lang entró justo en ese momento por Sacha Boey y a falta de 15 minutos para el final sufrió un duro accidente.

NOA LANG SE CORTÓ PARTE DEL PULGAR DERECHO

Sobre los 75 minutos del partido, Noa Lang forcejeó con Curtis Jones y terminó pegándose contra las vallas publicitarias del Anfield Stadium. Infortunadamente, el pulgar derecho del extremo neerlandés dio con el cartel publicitario cortándose parte del dedo con una punta filosa.

Ante esta situación, el departamento médico del Galatasaray entró al campo de juego para asistir de manera inmediata al extremo que quedó tendido en el suelo por ese golpe en su dedo. Fue retirado en camilla y Mauro Icardi entró por él. Además, lo asistieron con oxígeno para calmar el dolor.

Bajo este panorama, Noa Lang tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. Las imágenes son demasiado fuertes. Cuando el neerlandés siente el golpe se agarró la mano y la cara de propios y extraños fue de preocupación inmediata por la gravedad del corte profundo.

Además, los gritos del jugador también impactaron a quienes estaban alrededor de Noa Lang esperando su traslado en camilla a una unidad médica de manera urgente.

NOA LANG Y EL ESTADO DE SU LESIÓN

El Galatasaray reaccionó de manera inmediata y el entrenador Okan Buruk reveló que, “Noa Lang está siendo trasladado al hospital. Tiene un problema importante en un dedo. Su estado será evaluado en el hospital, donde lo llevaron rápidamente. Si es necesaria una operación, se tomará una decisión al respecto".

La institución también sacó el parte médico indicando que será operado, "nuestro jugador Noa Lang, que sufrió una lesión en la segunda parte del partido, sufrió un corte grave en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas con la presencia de nuestro equipo médico".

GALATASARAY PRESENTARÁ DEMANDA CONTRA LA UEFA POR NOA LANG

El club tomará acciones ante esta situación de Noa Lang. Eray Yazgan, portavoz del Galatasaray avisó a AS que, “después del partido presentamos una solicitud a los representantes de la UEFA. Ellos se encargaron de su investigación. La UEFA evaluará el asunto. Estamos consultando con abogados. Presentaremos una solicitud de indemnización contra la UEFA. Exigiremos que se escuchen nuestras reclamaciones de compensación”.

Los turcos esperan revisar las vallas publicitarias y lo que pudo suceder con el accidente sufrido por Noa Lang que terminó con el pulgar derecho mermado y que necesitará una intervención quirúrgica. Dicen que fue una acción que se pudo haber evitado.