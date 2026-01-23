Liverpool vive un presente lleno de incertidumbre en la Premier y la Champions League. El equipo inglés no ha tenido su mejor año y todo apunta a que desde la directiva de Anfield hay dudas sobre lo que pueda lograr Arne Slot con el equipo.

Justo allí aparece con fuerza el nombre de Xabi Alonso, una figura que combina pasado glorioso, presente táctico y una proyección que seduce a una afición acostumbrada a los grandes relatos. No es casualidad que, según se ha deslizado desde Inglaterra, “todo encaja” para que el español vuelva a la que fue su casa.

La campaña actual del conjunto red dista de las expectativas creadas tras la obtención del título liguero en el curso anterior. Los resultados han sido inconsistentes y los empates consecutivos, una dinámica poco habitual en la historia reciente del club, han sembrado dudas tanto en la grada como en los despachos.

Arne Slot, quien llegó con la misión de dar continuidad a una etapa exitosa, atraviesa su primer gran momento de tensión. Aunque su contrato y el respaldo institucional siguen vigentes, el ambiente se ha enrarecido.

La figura de Xabi Alonso despierta consenso y nostalgia a partes iguales. El exmediocampista español dejó una huella profunda durante su etapa como futbolista red, no solo por los títulos obtenidos, sino por su liderazgo silencioso, su inteligencia táctica y su conexión con la grada.

Tras cerrar su etapa más reciente en el Real Madrid, el técnico vasco se encuentra libre, una circunstancia que alimenta las especulaciones. Su crecimiento en los banquillos europeos ha sido constante y su nombre figura desde hace tiempo en la agenda de los grandes clubes. Para el entorno del Liverpool, su posible llegada no sería una apuesta al vacío.

El atractivo del entrenador español radica también en su capacidad para interpretar el juego moderno sin renunciar a los principios clásicos del club. Presión alta, control del balón y valentía ofensiva son conceptos que encajan tanto con su filosofía como con el ADN histórico del Liverpool.

Mientras tanto, el club sigue compitiendo, consciente de que cada jornada puede redefinir el panorama. La directiva mantiene la calma, pero observa con atención. La afición, por su parte, empieza a ilusionarse con la posibilidad de ver a uno de sus antiguos referentes liderando una nueva etapa del club.

El nombre de Xabi Alonso vuelve a circular con fuerza, no como un recuerdo del pasado, sino como una posible llave para reconstruir el presente de Liverpool que en esta temporada ha pasado por más sombras que luces.