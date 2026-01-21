Alarma con Vinicius en el Real Madrid: última hora de su renovación

Vinicuis Junior sigue dando la nota en el Real Madrid. Tras varios meses de especulaciones sobre su futuro, el futbolista brasileño ha abierto una disputa polémica con la directiva por sus intenciones de ser el futbolista mejor pagado en el vestuario blanco.

Tras un año de muchas polémicas por la relación entre Vini y Xabi Alonso, la continuidad del atacante brasilero parecía casi una utopía para la directiva de Valdebebas. Los blancos empezaron a dar por sentada la marcha del delantero.

Sin embargo, el arribo de Álvaro Arbeloa cambio bastante el equilibrio de poder en la interna del onceno merengue. La relación del nuevo DT con el extremo sudamericano podría dar nuevas luces de una renovación esperada.

Vinicius tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y parece que el vínculo que tiene con Real Madrid podría extenderse. Según la versión del propio jugador las relaciones entre él y Florentino Pérez, presidente del club, pasan un buen momento.

En dialogo con el canal Movistar+ de España, el delantero fue contundente sobre su futuro: “Me queda un año más de contrato. Confío en el presidente, él confía en mí y no hay prisa”.

La firmar de la extensión del contrata para el delantero brasilero podría cerrarse en los próximos días. La presencia en Madrid de los representantes de la agencia que maneja al jugador alimentan las probabilidades de la reunión definitiva.

Aún no hay detalles sobre las exigencias que habría pactado Vini para su continuidad. Más allá de eso, una de las filtraciones es que el jugador no tendrá un salario superior al de Kilyan Mbappé, que era una de sus peticiones.

Se espera que el futbolista brasilero pueda firmar su continuidad en suelo merengue para los próximos años. El brasilero ha sido tentado por la Liga de Arabia Saudita y otros conjuntos de Europa.







