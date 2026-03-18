Liverpool goleó a Galatasaray para clasificar a cuartos de final de la Champions League

El Liverpool encontró el acierto tras el descanso, se desmelenó en la segunda parte y resolvió en diez minutos el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol, en los que buscará la revancha con el París Saint Germain.

El conjunto de Arne Slot dio una exhibición de ritmo y precisión en la segunda mitad en la que desarboló al Galatasaray, que resistió la primera parte, sostenido por la inspiración de su portero Ugurcan Cakir. El meta, que llegó a parar un penalti a Mohamed Salah cuando el marcador era de sólo 1-0, no pudo taponar la avalancha de los reds.

Lea también Así se jugarán los cuartos de final de la Champions League

El Liverpool se reencuentra con el París Saint Germain. Tiene su revancha el conjunto inglés que fue eliminado de la Champions el pasado año por el campeón francés, en los lanzamientos de penaltis. Fue aquella una frustración para el conjunto de la Premier que era el mejor de la competición hasta que se topó con Luis Enrique.

Tardó una mitad el cuadro de Anfield en resolver el choque con el Galatasaray que contaba con la ventaja de 1-0 de la ida. El dominio fue del Liverpool desde el principio pero tuvo que enderezar un inicio de choque abrupto, plagado de interrupciones, sin ritmo y sin continuidad. Era la estrategia del conjunto otomano crecido por sus cinco victorias seguidas y reforzado por la clasificación que logró ante el Juventus en la eliminatoria previa.

Empezó a enderezar una mala semana el equipo inglés poco antes de la media hora, en una acción ensayada a balón parado. Un córner que botó Alexis Mac Allister raso, al punto de penalti, donde llegó Dominik Szoboszlai que batió a Cakir. Tenía el dominio y las ocasiones pero no el acierto el Liverpool que pudo irse al descanso con la eliminatoria remontada pero Mohamed Salah falló el penalti que Ismail Jakobs hizo al centrocampista húngaro. Cakir detuvo el tiro y se creció. Desbarató opciones claras después de Hugo Ekitike y del egipcio. También de Florian wirtz.

El partido dio un giro radical tras el intermedio porque el Liverpool encontró el acierto y en diez minutos, del 52 al 62, solucionó el cara a cara. Primero fue Hugo Ekitike, el que puso el 2-0 en una jugada que inició Szoboszlai hacia Mac Allister que encontró en la derecha a Salah que fue el que asistió al francés que empujó a la red el balón.

Uno más tarde, en el 53, fue Ryan Gravenberch que recogió el rechace de Cakir a un tiro de Salah para firmar el tercero. Y el cuarto fue del atacante egipcio que fue de menos a más. Anotó un golazo. Recibió el balón de Florian Wirtz y desde la frontal ejecutó un disparo imparable por la escuadra derecha del meta.

El Galatasaray asumió su adiós. El partido se le hizo largo. El Liverpool enderezó su situación después de la derrota de la ida y el empate frente al Tottenham, en la Premier, el sábado pasado. Progresa en Europa y se topa con el vigente campeón, con cuentas pendientes.

Ficha técnica

4 - Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong (Curtis Jones, m.67), Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenverch (Trey Nyoni, m.89), Alexis Mac Allister; Mohamed Salah (Coda Gakpo, m.74), Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz (Rio Ngumoha, m.89); y Hugo Ekitike (Federico Chiesa, m.88).

0 - Galatasaray: Ugurcan Cakir; Sacha Boey (Noa Lang, m.46 (Mauro Icardi, m.80)), Wilfried Singo, Abdulkerim Bardakci (Eren Elmali, m.73), Ismail Jakobs; Lucas Torreira (Yunus Akgun, m.60), Mario Lemina; Roland Sallai, Gabriel Sara, Baris Yilmaz; y victor Osimhen (Leroy Sane, m.46).

Goles: 1-0, m.25: Dominik Szoboszlai; 2-0, m.52: Hugo Ekitike; 3-0, m.53: Ryan Gravenberch; 4-0, m.62: Mohamed Salah.

Árbitro: Szymn Marciniak (POL)

Incidencias: encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol disputado en el estadio de Anfield, Liverpool, ante unos 60.000 espectadores.