Sporting CP, París Saint Germain, Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Bayern Múnich se convirtieron en los equipos clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League, después de superar sus respectivas series de octavos de final.

Sporting CP dejó en el camino al sorprenderete Bodo/Glim; PSG pasó por encima de Chelsea; Real Madrid eliminó a Manchester City; Atlético de Madrid superó al Tottenham; Liverpool venció al Galatasaray y Bayern Múnich aplastó al Atalanta.

Así se jugarán los cuartos de final de la Champions League

Luego de conocerse los ocho equipos clasificados también se definieron los emparejamientos de cuartos de final.

Por un lado del cuadro París Saint Germain se medirá con Liverpool y Real Madrid chocará con Bayern Múnich.

Por el otro lado, Barcelona chocará con Atlético de Madrid y Sporting CP enfrentará a Arsenal.

Los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League se disputarán en la semana del 7 de abril.

Los compromisos de vuelta están programados para la semana del 14 de abril.

Así jugarán los colombianos en los cuartos de final de la Champions

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Luis Fernando Díaz con Bayern Múnich y Luis Javier Suárez con el Sporting CP son los únicos colombianos que siguen con vida en la UEFA Champions League.

Díaz y Bayern Múnich chocarán con Real Madrid, mientras que Suárez y su Sporting CP chocarán con Arsenal.