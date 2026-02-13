Liverpool se desarma: figura del club sigue sin renovar

Aunque aún falta temporada, lo cierto es que los grandes clubes de Europa inician a buscar figuras para reforzar sus nóminas de cara a lo que será el próximo reto del año.

De esta forma, mucho se ha hablado sobre la salida de Ibahima Konaté del Liverpool, lo que representaría un cambio más que importante en el club que no vive su mejor momento.

Virgil van Dijk, defensa del Liverpool, remarcó su deseo de que su compañero Ibahima Konaté, que acaba contrato este verano, se quede en el club porque es "un central de clase mundial".

"Veremos qué pasa porque nunca fácil. Yo lo viví el año pasado. Ojalá se quede porque es una figura importante fuera del campo, pero también fuera de él. Es uno de los líderes del vestuario y, para mí, es un central de clase mundial", explicó el capitán del Liverpool.

El futuro de Konaté genera inquietud en el Liverpool, ya que el defensor termina contrato el 30 de junio de 2026, y según medios británicos, el club le ha ofrecido hasta en tres ocasiones la renovación sin obtener una respuesta afirmativa, una situación que ha despertado el interés de varios gigantes europeos.

"La decisión está en manos del club, de sus agentes y de él mismo. Yo no tengo influencia más allá de eso, pero siempre hay esperanza", expresó Van Dijk, compañero de zaga de Konaté, que llegó al club inglés en 2021.

En los últimos días se ha mencionado que el Real Madrid está más que preparado para cerrar el fichaje del francés como lo hizo con jugadores con pasado en el club de Anfield, tales como Antonio Rüdiger, David Alaba y Trent Alexander-Arnold.