Problemas para el City en Premier: perdería a estrella en momento clave de la temporada

Sin duda, en los últimos años ha crecido el esfuerzo de los entes de control contra ciertos comentarios que pueden generar polémica en el fútbol y ahora, el Manchester City podría enfrentar una medida más que costosa por los actos de uno de sus jugadores.

El español Rodrigo Hernández, del Manchester City, ha sido acusado de "mala conducta" por parte de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por sus comentarios sobre los árbitros tras el empate hace unos días contra el Tottenham Hotspur y podría exponerse a una sanción.

"No quieren que ganemos y el árbitro tiene que ser neutral. Hay una falta clarísima en la primera acción. Le da una patada muy clara y el VAR está ahí por una razón. Estos pequeños detalles marcan la diferencia. Si no hubieran marcado ese primer gol, quizá habríamos ganado el partido", dijo Rodri tras el empate a dos contra los 'Spurs' en el que desperdiciaron una ventaja de dos goles.

"Nunca hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero no es solo hoy van dos o tres partidos seguidos. Sinceramente, no sé por qué. Hemos ganado mucho y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral. No es justo porque trabajamos mucho y es muy frustrante", añadió en declaraciones a la Premier League el español, que remarcó que actualmente es "imposible" hablar con los colegiados.

Lea también Tranquilidad en la Selección Colombia: Yerry Mina desmintió lesión

La FA, en un comunicado, confirmó que ha acusado al jugador de mala conducta por dichos comentarios y tendrá hasta el próximo 18 de febrero para defenderse.

Ahora, en caso de que el jugador no se defienda podría recibir una sanción por parte de la FA, por lo que se perdería algunos partidos de la Premier League en un momento más que clave en donde los dirigidos por Pep Guardiola esperan recortar distancia con el Arsenal.