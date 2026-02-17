Liverpool vs.Independiente Medellín EN VIVO hoy 17 de febrero: hora y cómo VER la Copa Libertadores

Los uruguayos de Liverpool y el equipo colombiano, Independiente Medellín, citan este martes en un duelo de Copa Libertadores en el que buscarán cambiar la pisada tras los malos resultados obtenidos en el plano local.

Medellín llega en un momento crítico a este duelo por la Conmebol Libertadores

Liverpool afronta el partido golpeado por la derrota que sufrió este viernes en la segunda fecha del Torneo Apertura uruguayo. El Negriazul cayó por 1-2 ante Defensor Sporting y, en este momento, ocupa el octavo lugar de la clasificación.

El entrenador Camilo Speranza apostaría por un once similar al jugó dicho encuentro, teniendo en cuenta que lo hizo con la mayoría de titulares.

La plantilla también contará con los experimentados exfutbolistas de Nacional Federico Martínez, Ruben Bentancourt y Diego Zabala, aunque no tendrá a Kevin Amaro, habitualmente convocado por Marcelo Bielsa para defender a la selección uruguaya.

Independiente Medellín afronta el duelo de Libertadores en un momento clave, en la actualidad ha dejado una mirada bastante pálida, tras haber ganado apenas un partido de los siete que jugó, ocupando la casilla 16.

Uruguayos y colombianos jugarán su primer duelo oficial internacional de la temporada 2026, en el que buscarán una victoria para afrontar con tranquilidad la revancha.

El ganador de la serie avanzará a la tercera fase de la Copa Libertadores y allí se medirá con el ganador de la serie que disputarán el uruguayo Juventud y el paraguayo Guaraní.

Estas son las alineaciones probables para el enfrentamiento por Copa Conmebol Libertadores

Liverpool: Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidain o Agustín Cayetano, Diego Romero; Matías Mir, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera; Ramiro Degregorio y Facundo Barcelo o Renzo Machado.

Independiente Medellín: Eder Chaux; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, Malcom Palacios; Alexis Serna, Hayen Palacios o Halam Loboa, John Montaño, Didier Moreno, Frank Fabra o Francisco Chaverra; Francisco Fydriszewski y Diego Moreno o John Montaño.

Desde las 7:30 hora Colombia, el estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo será testigo de los primeros 90 minutos de una serie de 180 que se definirá la próxima semana en el Atanasio Gilardot de Medellín. El duelo se podrá ver por Espn y Disney Plus.