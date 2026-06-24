Llaneros confirmó su primer fichaje: firmó hasta 2027

El mercado de fichajes no deja de moverse en el Fútbol Profesional Colombiano y ahora uno de los clubes que se roba el protagonismo es Llaneros, el cual tuvo un rendimiento irregular en el inicio de la temporada, pero aún así hizo la tarea de mantenerse en primera división e incomodar a grandes rivales.

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El equipo comandado por José Luis García salió a vacaciones, pero ya regresó a llevar a cabo la respectiva pretemporada, en donde los jugadores están trabajando de buena manera, pero el cuerpo técnico y los directivos también en cuanto a refuerzos, habiendo anunciado justamente uno de lujo como lo es Juan Castilla.

Juan Castilla es nuevo jugador de Llaneros

El equipo de Villavicencio poco a poco se ha venido acostumbrando a jugar en la primera división, pero todo también es gracias a la plantilla de jugadores con la que cuenta, en donde destacan figuras como Francisco Meza, Jhon Vásquez y Kelvin Osorio.

Sin embargo, a estos experimentados futbolistas también hay que combinarlos con jugadores jóvenes, tal como es el caso de Kevin Mantilla, quien justamente ya renovó su vínculo, y como el de Juan Castilla, quien es la nueva incorporación.

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El mediocampista caleño de tan solo 21 años ha destacado de gran manera desde que debutó como futbolista profesional en la MLS con Houston Dynamo, habiendo llegado ya a jugar en las categorías menores de la Selección Colombia y ahora nuevamente en la primera división del FPC.

Castilla llega como agente libre a la escuadra de Villavicencio desde Internacional de Bogotá y firmó por un año, es decir que irá hasta la temporada 2027.

¿Cómo le fue a Juan Castilla en Internacional de Bogotá?

Castilla disputó el cierre de la Liga Betplay 2025 de clausura con Internacional de Bogotá y en este lapso consiguió jugar casi todos los partidos de la primera instancia, un total de 17 en los cuales logró anotar un gol en 912 minutos.