Primer problema que tendría Santa Fe para el mercado de fichajes del 2026-II

Claramente, en estos momentos todos los ojos están puestos nada más ni nada menos que en el Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, los equipos del Fútbol Profesional Colombiano de a poco están regresando a las respectivas pretemporadas y uno de ellos es Independiente Santa Fe.

Bajo las órdenes de Pablo Repetto y sin Jhon Meléndez que firmó contrato con Águilas Doradas, el equipo bogotano inició los primeros entrenamientos el lunes 22 de junio. Jugadores como Hugo Rodallega, Maximiliano Lovera, Omar Fernández Frasica y todo un plantel que sueña con representar de la mejor forma en la Copa Sudamericana que será el primer reto del segundo semestre.

Caracas será el rival de Santa Fe iniciando en Bogotá y terminando en Venezuela el 23 y 29 de julio, y en el medio, estará el debut frente a Águilas Doradas en la Liga BetPlay 2026-II. Mientras tanto, el mercado de fichajes no ha tenido mayores novedades, y en la planificación aparece un primer problema.

EL PROBLEMA QUE TIENE SANTA FE PARA EL MERCADO DE FICHAJES

La competencia iniciará en cuestión de un mes para Santa Fe. El 23 de julio arrancará la Copa Sudamericana en la fase de Play-Offs. En el caso de fichajes y de bajas no hay novedades, pues, hasta ahora, solo la salida de Jhon Meléndez y la baja de Juan Sebastián Quintero que se perderá todo lo que resta del 2026.

De acuerdo con información de Pacto Cardenal, el primer problema no solo afecta a Santa Fe, sino a otras instituciones. Se trata del tema del límite de 25 jugadores inscritos. La reducción de cupos complica bastante a los clubes, algo que ya sucedió en el primer semestre.

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Pacto Cardenal mencionó que, “difícilmente llegarán varias contrataciones a Independiente Santa Fe para el próximo semestre. El límite de 25 jugadores inscritos complica el panorama”. Además, vale la pena acotar que la salida de Jhon Meléndez no reduce cupos, dado que no fue inscrito en el primer semestre.

Bajo ese panorama, Santa Fe tendría que salir de jugadores para poder fichar en el segundo semestre. Los 25 cupos ya están definidos y no habría espacio para otros futbolistas. Sumado a esto, Pablo Repetto le comunicó a Eduardo Méndez que quería contar con la misma base y que no pretendía tener bajas sensibles.

LOS POSIBLES NOMBRES PARA REFORZAR A SANTA FE

Mantener la nómina sería ideal y esto no permitiría que Santa Fe busque jugadores para reforzar la plantilla. Apenas se fue Jhon Meléndez que no estaba inscrito en el primer semestre y se habló de la salida de Yeicar Perlaza. Lo del extremo derecho fue desmentido y mantendrá su contrato con el club.

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Entre los posibles fichajes que han sonado últimamente en la órbita de Santa Fe aparece Daniel Londoño. El defensor central o lateral izquierdo del Deportivo Independiente Medellín es la gran opción para suplir a Juan Sebastián Quintero que no estará en este segundo semestre.

Además de Daniel Londoño, el otro jugador que llama la atención es nada más ni nada menos que Jeison Medina, delantero de Liga de Quito que ha estado en el radar del cuadro cardenal para afrontar el segundo semestre de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.