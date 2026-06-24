América hace segunda oferta por delantero peruano

América de Cali es uno de los equipos que más se viene robando el protagonismo en el Fútbol Profesional Colombiano, pero no precisamente por su buen rendimiento deportivo, sino porque dentro de la institución hay bastantes "enredos", tanto en la plantilla de jugadores como en la mesa directiva.

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Desde que terminó el semestre de apertura se ha venido hablando de varias salidas, como la de David González o Marcela Gómez como presidenta del club, sin embargo nada se ha confirmado y, por el momento, para intentar apaciguar la tormenta de críticas se empieza a hablar de nuevos fichajes, en donde justamente entraría el nombre de Álex Varela.

América vuelve a intentar fichar al goleador peruano

El cuadro 'escarlata' se prepara para asumir un nuevo reto deportivo a nivel local una vez termine la Copa Mundial y en busca de darle fin a la sequía de títulos, David González estaría preparando una incorporación de lujo que le permita a los hinchas cantar varios goles.

Por el momento ya se confirmó la llegada de dos importantes y experimentadas figuras como lo son Luis Quiñones y Brayan Córdoba, pero a ellos se sumaría un extranjero figura de uno de los clubes más grandes del fútbol peruano, Álex Varela.

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El delantero de 30 años lleva gran parte de su carrera en Universitario de Perú, pero finalmente su contrato estaría próximo a terminar, por lo que la 'mechita' no pierde ni un momento y ya negocia con él para llevar a cabo la respectiva contratación.

América ya hizo una oferta previa que fue evaluada y rechazada, pero esto no quiere decir que se le hayan cerrado las puertas del club. Las directivas están pensando en hacer una segunda oferta, ya que es un jugador que puede aportar bastante en la ofensiva y por el cual tendrían que pagar una compensación al Universitario por los seis meses que le quedan de contrato.

¿Cómo le ha ido a Álex Varela en Universitario?

Varela comenzó a jugar en Universitario desde 2021 y ha conseguido convertirse en uno de los jugadores más destacados del club con 178 partidos disputados, más de 13.000 minutos en chancha y en los cuales ha podido celebrar 88 goles y marcar 22 asistencias.

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América viaja a Estados Unidos para partidazo amistoso

América de Cali sigue planificando su calendario de competencia para el segundo semestre de 2026 y ya tiene confirmado un importante compromiso internacional.

El conjunto 'escarlata' confirmó que se enfrentará a Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) en un partido amistoso que se disputará el próximo 15 de julio en Houston, Texas, una oportunidad ideal para que el equipo colombiano trabaje en las equivocaciones que cometió a lo largo del primer semestre.