Llaneros fichará futbolista que brilló en Champions League

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo de buena manera y en la Liga Betplay los equipos se refuerzan con jugadores de lujo para intentar frenar a Junior que busca el tricampeonato.

Llaneros es justamente uno de los protagonistas, ya que a puertas de que comience una nueva edición de la Liga Betplay, traerá a un jugador con experiencia en Champions League, Frank Castañeda, con quien ya habría todo arreglado.

Llaneros ya tiene acuerdo para fichar a Frank Castañeda

El exitoso paso de Frank Castañeda por el fútbol de Europa jugando con la camiseta del Sheriff, en donde incluso tuvo la oportunidad de disputar la Champions League, lo llevó a ser visto por distintos equipos de alrededor del mundo, pero para la temporada 2024 decidió volver al fútbol que lo vio crecer y lo formó como profesional, el colombiano.

Fue Santa Fe el primer equipo que le abrió las puertas, pero su paso no salió como se esperaba, por lo que tomó un nuevo rumbo hacia Bucaramanga, donde pudo sumar más minutos y goles, lo que le permitió dar el salto a Argentina para jugar con Banfield.

Lea también Yerry Mina tomó drástica decisión luego del que pudo ser su último Mundial

Del campeonato argentino salió como agente libre y Cúcuta Deportivo aprovechó para repatriarlo al FPC durante la temporada 2026, pero Llaneros habría hecho una oferta más llamativa que terminaría con el ciclo del caleño en el 'motilón' de manera anticipada.

Frank Castañeda fue seducido por Llaneros, iniciaron acercamientos y todo parece que tomó buen rumbo, por lo que solamente haría falta el anuncio oficial por parte de la institución de Valledupar.

¿Cómo le fue a Frank Castañeda jugando Champions League?

El delantero de 32 años es de los pocos jugadores colombianos que tienen en su historial de partidos algunos de la Champions League.

Frank Castañeda disputó la Champions con la camiseta y cinta de capitán del Sheriff en la edición 2021/22, habiendo conseguido disputar 5 partidos de la fase de grupos en donde se enfrentaron a Shaktar, Inter de Milán y Real Madrid, formando parte de la victoria histórica del Sheriff 1-2 sobre el 'merengue' en el Santiago Bernabéu.