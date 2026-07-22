La Liga BetPlay 2026-II está por empezar en este fin de semana del viernes 24 al domingo 26 de julio con vibrantes partidos que marcarán el comienzo del segundo tramo del año. Millonarios, junto con otros siete clubes del Fútbol Profesional Colombiano enviaron una carta, demostrando la preocupación con el tema del dinero otorgado por los derechos televisivos.

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Curiosamente, los clubes que participaron en este comunicado en busca de que les den respuesta de la repartición del dinero que dan por los canales autorizados, son grandes del Fútbol Profesional Colombiano. Entre los firmantes están Millonarios, Once Caldas, América de Cali, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín.

Lo que piden los equipos en cuestión es que haya un modelo mucho más organizado para el reparto del dinero por derechos televisivos de los canales autorizados en la transmisión de los respectivos partidos. Este, es sin duda alguna, un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años.

EL COMUNICADO DE MILLONARIOS Y LOS DEMÁS CLUBES

Este miércoles 22 de julio, Millonarios acabó con la espera y se volvió a dirigir al tema de los ingresos de derechos de transmisión del Fútbol Profesional Colombiano. Entre las preocupaciones aparece el hecho de que este modelo vigente reparta los ingresos de manera igual sin importar el rendimiento deportivo.

A Millonarios no le ha ido del todo bien en los últimos dos semestres de la Liga BetPlay y espera que en este segundo semestre saque la cara adelante. Pese a esto, consideran que el modelo debería distribuirse mirando el rendimiento de los clubes.

En ese orden de ideas, el club, junto con los demás siete equipos escribieron, “el fútbol profesional colombiano necesita un nuevo modelo de distribución de los ingresos derivados de los derechos de transmisión del campeonato. El modelo actual distribuye esos ingresos por partes iguales y no toma en cuenta el rendimiento deportivo, el nivel de inversión o la fidelidad de los hinchas.

Esto ha limitado la capacidad del fútbol colombiano para mejorar su competitividad y potenciar el valor de su principal activo: el espectáculo deportivo. Por esa razón, consideramos que es necesario abrir una conversación seria, técnica y participativa sobre este modelo de distribución”.

Además, pusieron en discusión a otras ligas que, para Millonarios y los demás clubes tienen un modelo más organizado en el reparto de dinero por derechos televisivos, “el crecimiento, atractivo y sostenibilidad de una liga dependen, en buena medida, de que los incentivos económicos estén alineados con el fortalecimiento de la competencia. Así lo han entendido otras ligas de la región que han avanzado hacia modelos de distribución que combinan la solidaridad entre clubes con reconocimientos al buen desempeño deportivo.

La idea sería entablar discusiones con los actores correspondientes, pero estos ocho equipos dejaron claro que, “mientras no tenga lugar esa discusión de fondo sobre el modelo de distribución, los firmantes no cederemos nuestros derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano”.

MILLONARIOS ESPERA UNA RESPUESTA PARA DAR CLARIDAD AL TEMA

Quedan solo tres días para que Millonarios vuelva a la actividad con la Liga BetPlay enfrentando en condición de local a Atlético Bucaramanga. Las propuestas para mejorar estos detalles de la repartición del dinero por derechos de televisión ya están en discusión.

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Los clubes firmantes esperan que pueda haber una respuesta en los próximos días “antes de avanzar con un nuevo ciclo de comercialización de los derechos de transmisión”, mencionó el comunicado.

En dos días arranca la Liga BetPlay y esto sigue siendo un tema de discusión. Los tiempos podrían no darles la razón a estos ocho clubes, pero seguramente tendrán que entablar esos diálogos para llegar a una conclusión que no afecten ni a los equipos ni a los aficionados que quieren ver cada detalle del FPC.