Llega el Mundial 2026 y estos serían los grupos más complicados para los sudamericanos

Hoy viernes, en Washington D. C., el mundo del fútbol tendrá su primera dosis de adrenalina camino al Mundial de 2026. Con 48 selecciones, un formato ampliado y varias potencias al acecho, el sorteo de la fase de grupos definirá el punto de partida para Brasil, Argentina, Colombia y compañía en la Copa que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Aún quedan por confirmarse cuatro cupos europeos y dos del repechaje, pero la mayoría de bombos está listo. Y en Sudamérica, el análisis ya comenzó: ¿a quién hay que evitar sí o sí?

Estos serían los grupos más temidos para los representantes de Conmebol.

El gran riesgo del campeón: Argentina

Aunque parte como cabeza de serie y actual campeón del mundo, Argentina sabe que una mala combinación puede generar un arranque incómodo. Al ser cabeza de grupo y sudamericana podría jugar con 2 europeos y una de las potencias africanas, este sería el peor grupo que podría tener la selección de Messi.

Grupo que no quiere ver:

•Argentina

•Marruecos (potencia física y organizada)

•Noruega (con Haaland como amenaza permanente)

•Italia (si clasifica, siempre compite y tiene jerarquía)

Un cuarteto con músculo, intensidad y presión continua desde el primer partido.

Brasil y la preocupación de Ancelotti

En el inicio de la era Carlo Ancelotti, la selección todavía intenta encontrar su identidad europea. Por eso, un grupo así sería una pesadilla:

Escenario temido:

• Brasil

• Croacia (siempre elimina gigantes)

• Egipto (Salah y su desequilibrio)

• Italia (si completa su cupo)

Mucha fricción, experiencia y oficio para un equipo brasileño aún en reconstrucción.





Uruguay: Bielsa contra la historia

Puede mostrar altibajos, pero Uruguay nunca llega como víctima. Sin embargo, en un mal sorteo el escenario podría complicarse para una selección que no muestra señales de mejora.

El peor escenario:

•Uruguay

•España (velocidad y precisión con Lamine Yamal)

•Egipto (Salah como amenaza)

•Italia (si clasifica al final)

Un grupo que exigiría máxima concentración desde el debut.

Colombia y el miedo al desgaste físico

La Tricolor llega como subcampeona de Copa América, pero el bombo 2 le juega en contra, puede topar con un gigante europeo y un africano explosivo o en el peor caso, dos grandes equipos europeos.

Grupo a evitar:

•Francia (kilos de estrellas y ritmo alto)

•Colombia

•Noruega (Haaland y Ødegaard)

•Ghana (potencia física extrema)

Un reto de duelos, choque y velocidad constante.





Ecuador y su prueba máxima

Con su generación dorada y físico privilegiado, Ecuador llega con ambición. Pero hay rivales que pueden igualarle o superarle en todos los registros.

Temor mayor:

• Inglaterra

•Ecuador

•Noruega

•Italia (si avanza)

Tres adversarios llenos de estrellas, con poder aéreo y alta competitividad.





Paraguay: corazón vs. potencias

El profesor Gustavo Alfaro sabe que Paraguay compite con alma, pero el Mundial no regala nada.

Grupo más complicado:

•Alemania (recuperando ADN competitivo)

•Marruecos

•Italia (si clasifica)

• Paraguay

Un debut que pondría al máximo esa histórica resistencia guaraní.





Un sorteo que define el camino

Como podemos ver los rivales a evitar son definitivamente Noruega y Marruecos para la mayoría de selecciones, todas menos Brasil y Argentina tendrán que enfrentarse a una gran potencia al no estar en el bombo 1, a menos que alguno tenga la suerte de encontrarse con una de las 3 locales.

En el bombo 2 Marruecos se perfila como el equipo más complicado y en el bombo 3 Noruega tiene todas las posibilidades de ser el "caballo negro" del Mundial. Del bombo 4 es poco lo que se puede deducir, pero suponiendo que Italia finalmente si se meta sería un rival de primer nivel posicionado en el último bombo, más allá de los italianos este bombo no es realmente complicado.