Lorenzo sentenció a Jhon Jader Durán en Selección: "que nos ponga a pensar"

Como director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo fue uno de los invitados especiales que tuvo la Federación Colombiana de Fútbol en la presentación del nuevo hotel que tendrán los equipos nacionales en la sede deportiva de Barranquilla.

En el evento, Lorenzo aprovechó para aclarar algunos temas relacionados con la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo de 2026.

¿Néstor Lorenzo sentenció a Jhon Jader Durán?

Uno de los aspectos más importantes que se le consultó a Néstor Lorenzo tuvo que ver con el delantero Jhon Jader Durán y la posibilidad de que integre la nómina que jugará la Copa del Mundo.

El estratega nacional fue contundente al señalar que el atacante deberá poner a pensar al cuerpo técnico, pero dejó en el airea que considera los constantes cambios de equipo.

“Ha cambiado de club consecutivamente, esperamos logre su mejor nivel para que nos ponga a pensar”, dijo.

Lo dicho por Néstor Lorenzo ratificaría que el atacante Jhon Jader Durán no tendría un lugar en la Selección Colombia para jugar el Mundial.

Durán no volvió a ser convocado, desde el 6 de junio, luego del empate de Colombia con Perú en Barranquilla y antes de visitar a Argentina en Buenos Aires.

Extraoficialmente se informó que el delantero se habría enfrentado al entrenador Néstor Lorenzo y a otros compañeros del equipo nacional y además protagonizado algunos actos de indisciplina que le tendrían cerrada la puerta en la selección.

Cambios de equipo de Jhon Jader Durán

Desde enero de 2025 hasta enero de 2026, Jhon Jader Durán hecho parte de cuatro equipos, por lo que no ha contado con la regularidad deseada.

En enero de 2025 fue transferido de Aston Villa al Al Nassr de Arabia Saudita.

Al no consolidarse en Arabia Saudita fue cedido en condición de préstamo al Fenerbahçe de Turquía y en febrero de 2026 fue transferido al Zenit de Rusia.