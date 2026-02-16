Lorenzo recibe inesperada noticia desde México con respecto a Kevin Mier

La Copa del Mundo está a menos de 120 días de iniciar, las selecciones se empiezan a preparar con microciclos y amistosos internacionales que le servirán a los directores técnicos para ultimar detalles con respecto a la conformación de la plantilla de jugadores que disputará el certamen.

La Selección Colombia es justamente una de las selecciones a seguir en esta participación tras su ausencia en el Mundial de Catar 2022. El buen presente con el que cuentan los futbolistas colombianos en sus clubes ilusionan para lo que se pueda llegar a dar en la competencia, incluyendo a Kevin Mier, quien se viene recuperando de su lesión y podría volver a sumar minutos antes de lo esperado.

Kevin Mier volvería a jugar antes de lo esperado

El guardameta de la Selección Colombia sufrió fractura de tibia en su pierna derecha tras el duelo ante Pumas de la Liga MX y estará varios meses fuera de la competencia oficial. Después de realizarse los respectivos exámenes médicos que revelaron la lesión que, según varias fuentes, dejaría a Mier fuera de la competencia entre 4 y 6 meses.

Por un buen tiempo se habló sobre que corría peligro su participación en la selección Colombia para disputar la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca a mediados del mes de junio de 2026 y sus recuperación estaría terminando en el mes de mayo de ese mismo año.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer desde México que Mier estaría poco a poco retomando su presente en las canchas, llevando a cabo sus respectivos entrenamientos diferenciados y permitiéndole que pronto incluso pueda volver a disputar partidos oficiales.

Se ha venido hablando sobre un posible regreso de Mier a los terrenos de juego con la categoría Sub 21 de Cruz Azul, lo que podría llegar a darle un parte de tranquilidad a Néstor Lorenzo al momento de conformar los cupos de sus arqueros para la Copa Mundial, aunque se evaluará con detenimiento el estado físico del arquero.

¿En qué grupo del Mundial está Colombia?

La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K para la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese grupo, Colombia compartirá zona con: