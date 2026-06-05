[VIDEO] Colombia sueña con el Mundial y el título: golazo de Gisela Robledo vs Uruguay

La espera llegó a su final para volver a ver a la Selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol. Una victoria o un empate les puede dar la clasificación de manera anticipada al Mundial que se celebrará en Brasil en el 2027. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia debían sacar adelante el resultado con Uruguay en condición de local.

Lea también Técnico que dirigió a Santa Fe sería nuevo estratega de la Selección Colombia

Una fiesta que se celebra en la ciudad de Cali en el Estadio Pascual Guerrero, casa de la Selección Colombia Femenina. Ángelo Marsiglia, sabiendo las realidades y todas las necesidades en este juego ante Uruguay salió con un equipo ofensivo con Jorelyn Carabalí como central y lateral y Ana María Guzmán como extrema por derecha.

Justamente, la presencia de Jorelyn Carabalí iba a ser fundamental para poder abrir el marcador e ilusionarse cada vez más con la clasificación anticipada. Además, debían estar pendientes del resultado de Argentina que se mide con Perú en condición de local.

GOLAZO DE GISELA ROBLEDO PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL

A Colombia le servían dos resultados para sellar la clasificación al Mundial. El primer certamen mundialista en Sudamérica espera por Ángelo Marsiglia y sus dirigidas, siempre y cuando empataran o sumaran de a tres en la fecha 8 de la Liga de Naciones.

Sobre los primeros minutos, Colombia ya había inquietado la portería de Uruguay con la resistencia de Agustina Sánchez. Un tiro libre de Leicy Santos con poco ángulo terminó soportando la guardameta rechazando el peligro. Leicy busca aumentar su cuota goleadora, dado que es la segunda máxima artillera, de momento, con cuatro goles, mismos que Florencia Bonsegundo de Argentina.

Lea también Referente de la Selección Colombia dejó claro mensaje para el duelo ante Uruguay

La posición de Jorelyn Carabalí le permitió a la zaguera soltarse más del propio campo de Colombia y buscar sumarse al ataque del cuadro cafetero. Justamente, Jorelyn traspasó la mitad de la cancha eludiendo a contrarias. Aunque Linda Caicedo le pedía el balón por la derecha, Carabalí tuvo otro plan.

Jorelyn optó por enviar un balón a la izquierda para el control de Leicy Santos que combinó rápidamente con Gisela Robledo que entró al área y definió cruzando su remate para abrir el marcador y sacar uno de los resultados que le está sirviendo para sellar la clasificación al Mundial de Brasil.

EL PLAN LE SIRVIÓ A ÁNGELO MARSIGLIA CON GISELA ROBLEDO

Con el regreso de Mayra Ramírez, se esperaba que la delantera del Chelsea pudiera figurar en el equipo para este duelo ante Uruguay. Sin embargo, el cuadro cafetero salió con Gisela Robledo en el ataque. La delantera ha sido suplente, pero cada vez que ingresa al campo de juego ha dejado su sello.

Lea también Habría cambio de última hora en Argentina para el Mundial 2026

Contra Venezuela, Gisela Robledo marcó un gol para evitar el empate de Colombia en condición de local. Frente a Chile, fue picante para definir la victoria del seleccionado cafetero que logró sacar la ventaja de dos goles. Con esos ingresos, la delantera se ganó la confianza de Ángelo Marsiglia y arrancó como titular.

Este resultado a favor de Colombia las clasifica, mientras que elimina de manera definitiva a Uruguay que tenía opciones de meterse en la tercera o cuarta casilla si ganaba los dos partidos restantes. No fue posible por la caída ante las colombianas.