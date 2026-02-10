Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Selección Colombia Femenina

Sudamericano Femenino sub 20: tabla de posiciones del grupo A - fecha 4

Tres selecciones de cada zona avanzarán al hexagonal final para definir al campeón y los clasificados al Mundial.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano Femenino sub 20 - fecha 4
Selección Colombia, Sudamericano Femenino sub 20 // Conmebol

La tabla de posiciones del grupo A del Campeonato Sudamericano Femenino sub 20 quedó prácticamente definida tras disputarse la cuarta fecha, jornada que dejó movimientos clave y confirmó a las primeras selecciones clasificadas.

En esta fecha tuvo descanso la selección de Chile, que ya se encuentra eliminada del certamen continental y sin opciones de avanzar al hexagonal final, a falta de una jornada por disputar.

[Video] Jugador de Millonarios fue anunciado por un 'grande' de Brasil

Lea también

[Video] Jugador de Millonarios fue anunciado por un 'grande' de Brasil

Resultados cuarta fecha del Sudamericano Femenino sub 20 - grupo A

En uno de los partidos del día, Colombia venció 2-0 a Uruguay, resultado que le permitió a la Tricolor dar un paso definitivo en sus aspiraciones y mantenerse como líder del grupo.

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó Venezuela, que derrotó 2-0 a la local Paraguay, un triunfo de alto valor que sacudió la tabla y acercó a la Vinotinto a la siguiente fase del torneo.

Con estos resultados, Colombia llegó a siete puntos y Venezuela a seis, asegurando ambas su clasificación al hexagonal final. Por su parte, Paraguay y Uruguay se mantienen con cuatro unidades, mientras que Chile cierra el grupo con apenas un punto.

Tabla de posiciones - grupo A - Sudamericano Femenino sub 20 - Fecha 4

1. Colombia, 7 puntos
2. Venezuela, 6
3. Paraguay, 4 (+2)
4. Uruguay, 4 (-2)
5. Chile, 1

Selección Colombia: CAV dio sus tres centrodelanteros para el Mundial 2026

Lea también

Selección Colombia: CAV dio sus tres centrodelanteros para el Mundial 2026

De esta manera, el tercer cupo a la próxima fase se definirá entre Paraguay y Uruguay, aunque por diferencia de gol y condición de local, la Albirroja aparece como la principal candidata para acompañar a Colombia y Venezuela.

Partidos de la última fecha del grupo A del Sudamericano Femenino sub 20

En la última fecha del grupo, que se disputará el jueves 12 de febrero, Venezuela enfrentará a Chile, mientras que Paraguay se medirá con Colombia, ambos encuentros programados en simultáneo a las 18:00 (hora local), recordando que avanzan al hexagonal final las tres mejores selecciones de cada zona.

En esta nota

Selección Colombia Femenina Sudamericano femenino sub 20 Selección de Venezuela Selección de Uruguay Selección de Paraguay Selección Chile