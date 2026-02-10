Sudamericano Femenino sub 20: tabla de posiciones del grupo A - fecha 4

La tabla de posiciones del grupo A del Campeonato Sudamericano Femenino sub 20 quedó prácticamente definida tras disputarse la cuarta fecha, jornada que dejó movimientos clave y confirmó a las primeras selecciones clasificadas.

En esta fecha tuvo descanso la selección de Chile, que ya se encuentra eliminada del certamen continental y sin opciones de avanzar al hexagonal final, a falta de una jornada por disputar.

Resultados cuarta fecha del Sudamericano Femenino sub 20 - grupo A

En uno de los partidos del día, Colombia venció 2-0 a Uruguay, resultado que le permitió a la Tricolor dar un paso definitivo en sus aspiraciones y mantenerse como líder del grupo.

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó Venezuela, que derrotó 2-0 a la local Paraguay, un triunfo de alto valor que sacudió la tabla y acercó a la Vinotinto a la siguiente fase del torneo.

Con estos resultados, Colombia llegó a siete puntos y Venezuela a seis, asegurando ambas su clasificación al hexagonal final. Por su parte, Paraguay y Uruguay se mantienen con cuatro unidades, mientras que Chile cierra el grupo con apenas un punto.

Tabla de posiciones - grupo A - Sudamericano Femenino sub 20 - Fecha 4

1. Colombia, 7 puntos

2. Venezuela, 6

3. Paraguay, 4 (+2)

4. Uruguay, 4 (-2)

5. Chile, 1

De esta manera, el tercer cupo a la próxima fase se definirá entre Paraguay y Uruguay, aunque por diferencia de gol y condición de local, la Albirroja aparece como la principal candidata para acompañar a Colombia y Venezuela.

Partidos de la última fecha del grupo A del Sudamericano Femenino sub 20

En la última fecha del grupo, que se disputará el jueves 12 de febrero, Venezuela enfrentará a Chile, mientras que Paraguay se medirá con Colombia, ambos encuentros programados en simultáneo a las 18:00 (hora local), recordando que avanzan al hexagonal final las tres mejores selecciones de cada zona.