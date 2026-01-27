Los cuatro fichajes que pide Xabi Alonso para llegar al Liverpool

Sin duda, el Liverpool no vive su mejor momento bajo el mando de Arne Slot, pues el equipo se encuentra lejos de la zona de disputa por la Premier League y lo cierto es que el estilo de juego del equipo no termina de convencer.

Es por esto que mucho se ha hablado sobre un cambio en la dirección técnica del equipo y el nombre de Xabi Alonso, quien fue despedido del Real Madrid, es uno de los que lideran la lista.

De concretarse su fichaje como estratega, Xabi no solo traería su visión táctica al plantel, sino también un ambicioso plan para reforzar varias zonas del equipo. Según diversas informaciones de Inglaterra, hay cuatro futbolistas que están en su lista de prioridades.

La prioridad de Xabi sería un defensa por lo que buscaría cerrar el fichaje de Micky van de Ven, zaguero de los Spurs con gran presente en el cuadro de Londres.

Adam Wharton del Crystal Palace es un joven mediocampista con un perfil asociativo y gran lectura de juego, Wharton encajaría en el estilo que Alonso suele buscar.

Bradley Barcola y Michael Olise serían los talentos en ofensiva para conseguir más anotaciones, ya que esta temporada el ataque ha sido una de los puntos débiles del club.