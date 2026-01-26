Técnico de Portugal estudia a Lucho: halagos para el guajiro

No hay dudas de que Luis Fernndo Díaz Marulanda es el jugador más determinante que hay en la Selección Colombia, su actualidad en el Bayern lopone en la mira de los mejores del mundo, su desequilibrio y la alegría con la que juega son referentes para el entrenador de la Selección de Portugal, Roberto Martínez.

El técnico Roberto Martínez es uno de los analistas más deseados en el mercado, su balance sobre el equipo colombiano no es únicamente sobre el guajiro, pero también destacó el resto de jugadores de la tricolor: “Realmente es un jugador que valoramos muchísimo, pero también valoramos otros muchos jugadores de la selección colombiana, como Luis Suarez, que está teniendo muy buena época en el Sporting aquí en Portugal”.

Roberto Martínez: "James Rodríguez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, la lista es muy grande"

El seleccionador tiene afilada su vista, destacando los futbolistas más importantes del equipo cafetero: “Jugadores como James (Rodríguez) siempre tienen una presencia importante, jugadores como (Daniel) Muñoz, como (Jhon) Lucumí y la lista es muy grande y sería un error solo centrarse en un jugador porque esta selección, si ha mostrado alguna cosa, es esta capacidad de ser muy competitiva y ser un grupo muy fuerte”, añadió.

El ex Liverpool es la referencia en ataque del equipo de Lorenzo, razón por la cual el DT de Portugal lo tiene analizado. El seleccionador habló para medios nacionales, en el VBar expuso las razones por las cuáles el equipo de Lorenzo es implacable, especialmente su estrella Luis Díaz.

Martínez: "La diferencia de lo que vimos de un Bayern de Múnich de la temporada pasada y esta temporada, hay mucho a decir de lo que aporta Luis Díaz"

En la previa del encuentro por la fase de grupos del Mundial las palabras y los elogios no faltaron a la hora de hablar de Luchito: “Sin duda, yo creo que es uno de los mejores jugadores en este momento en el continente europeo. La verdad que la diferencia de lo que vimos de un Bayern de Múnich de la temporada pasada y esta temporada, hay mucho a decir de lo que aporta Luis Díaz”.

Martínez, con amplia trayectoria, Swansea, Wigan y Everton, lo tiene estudiado desde sus inicios en Europa: “Yo creo que eso son palabras mayores, un jugador muy efectivo, con una gran verticalidad, una gran capacidad de finalización. Un jugador que se conoce muy bien en Portugal por su paso en el Oporto, pero la verdad que ha crecido muchísimo y un nivel de madurez que ayuda mucho a los equipos donde participa”.