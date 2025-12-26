Los dos futbolistas colombianos considerados entre los peores fichajes de 2025 en Brasil

La temporada 2025 en el fútbol brasileño dejó como grandes campeones a Flamengo y a Corinthians, clubes que se impusieron en el Brasileirao y en la Copa brasileña, respectivamente.

Adicionalmente, el mengao se destacó a nivel internacional al quedarse con el título de la Copa Conmebol Libertadores.

El conjunto de Río de Janeiro contó con brillantes nombres en su nómina, entre los que se destacó el del colombiano Jorge Carrascal.

Otros futbolistas colombianos que se destacaron en la temporada 2025 en el fútbol brasileño fueron Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, que fueron claves en Internacional de Porto Alegre para salvarse del descenso.

También brilló Kevin Serna con la camiseta de Fluminense, al mismo tiempo que Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez en Vasco Da Gama.

Por otro lado, otros futbolistas colombianos no pudieron demostrar un buen rendimiento, es el caso de Gabriel Fuentes (Fluminense), Daniel Giraldo y Emerson Batalla (Juventude) y Miguel Monsalve (Gremio).

Dos colombianos, entre los peores fichajes de Brasil en 2025

En el balance de fin de año, el portal brasileño Globo Esporte dio a conocer el listado de fichajes que llegaron al fútbol brasileño para la temporada 2025, pero los cuales decepcionaron.

En el escalafón aparecen dos nombres de jugadores de Colombia, que no pudieron demostrar toda su categoría y el por qué fueron contratados.

Se trata del mediocampista Gustavo Cuéllar y el extremo Santiago Moreno.

Sobre Cuéllar se tenían grandes expectativas en Gremio, teniendo en cuenta lo demostrado en el pasado con la camiseta de Flamengo, sin embargo, el mediocampista sufrió algunos problemas físicos que le impidieron llegar a su mejor versión.

"El colombiano (Gustavo Cuéllar) llegó para proteger la defensa y ser responsable de iniciar la construcción del juego. La afición tricolor esperaba ver al mediocampista de su época en el Flamengo en el Arena. Sin embargo, su paso por el fútbol árabe le pasó factura. Tuvo dificultades para readaptarse. Tuvo problemas clínicos y físicos y solo participó en 28 partidos, 18 de ellos como titular. Dio una asistencia", describió Globo Esporte.

Sobre Santiago Moreno, la afición de Fluminense lo vio como el reemplazo ideal de Jhon Arias, quien partió a la Premier League.

Moreno no logró la continuidad deseada ni el desequilibrio demostrado en la MLS.

"El club carioca desembolsó 32 millones de reales para ficharlo del Portland Timbers en agosto. La destreza futbolística del colombiano, hasta el momento, no se ha trasladado desde Estados Unidos. Le costó adaptarse al fútbol brasileño, y el Fluminense intentó ayudarlo. Sus familiares vinieron a Brasil, pero aún sin el resultado deseado. Solo ha participado en cinco partidos. El más reciente fue la derrota por 2-1 ante el Mirassol el 8 de agosto. Aún no ha marcado", se mencionó.

Otros jugadores en el listado

Billal Brahimi (Santos)

Caio Paulista (Atlético-MG)

David Luiz (Fortaleza)

Emerson Royal (Flamengo)

Gabriel Barboza (Cruzeiro)

Gabriel Veron (Juventude)











