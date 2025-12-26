En medio de una ventana de fichajes en el fútbol colombiano que podría ser histórica, Junior de Barranquilla ya hizo una propuesta formal por el delantero Luis Fernando Muriel quien actualmente milita en el fútbol de Estados Unidos. La oferta llega para competir por la ya hecha de Atlético Nacional.

El jugador con un gran paso en el fútbol italiano, estaría dispuesto a negociar con su actual club, Orlando City, para poder llegar al equipo 'tiburón' y jugar el torneo de clubes más importante de la Conmebol, esto después de la estrella que logró el conjunto barranquillero en diciembre de 2025.

¿Cómo es la oferta de Junior?

Según el periodista turco especializado en fichajes alrededor del mundo, Ekrem Konur, el Orlando City estaría dispuesto a ceder al futbolista colombiano si el equipo colombiano puede hacerse cargo de un porcentaje alto de su salario.

Sin ser oficiales las cifras, el futbolista en la MLS estaría recibiendo actualmente un salario de 3 millones de dólares anuales, lo que para el fútbol colombiano sería una de las cifras más altas en la historia.

Ahora se espera conocer cómo avanzan las negociaciones entendiendo que el primer equipo de Colombia que hizo una oferta a Muriel en esta ventana de fichajes fue Atlético Nacional, que ahora espera la decisión del jugador y su entorno para su futuro profesional.





Muriel llegaría al equipo de sus 'amores'

En la reciente final de la Liga colombiana entre Junior y Tolima, se vio al delantero Luis Fernando Muriel en el estadio Metropolitano de Barranquilla vistiendo la camiseta del equipo 'tiburón' ya que el deportista es hincha declarado de los 'rojiblancos'.

Ante estas imágenes, crecieron los rumores por lo que sería la llegada del deportista al club colombiano que podría significar uno de los movimientos más relevantes de los últimos años en el fútbol colombiano.

Este sería uno de los regresos más esperados de un jugador histórico de nuestro país después de su carrera en Europa. Muriel fue uno de los jugadores mas goleadores y recordados en el Atalanta de Bérgamo de las últimas temporadas.

¿En qué equipo jugó Muriel en Colombia?

Pese a ser hincha desde muy pequeño de Junior de Barranquilla e integrar su equipo sub-20 en 2008, el delantero llegó a la divisiones mejores del Deportivo Cali y fue en e este club en el que logró debutar profesionalmente convirtiéndose en uno de los delanteros más relevantes del equipo 'azucarero'.

Con el Deportivo Cali el jugador estuvo 11 partidos marcando 9 goles y dando 5 asistencias lo que despertó el interés de Udinese de Italia que terminó comprando su pase en ese momento con un valor de 1,50 millones de euros.

Luis Fernando Muriel se uniría a la larga lista de jugadores colombianos en regresan a la liga de fútbol de nuestro país después de exitosos pasos por las ligas europeas. La expectativa está dada para saber qué opción finalmente convencerá al deportista que quiere definir su futuro lo antes posible.