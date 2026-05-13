¿Neymar se sacaría solito de Mundial? Estas decisiones generan preocupación

La Copa del Mundo de la FIFA está a la vuelta de la esquina. Falta menos de un mes para que ruede la pelota en México, Estados Unidos y Canadá. Las selecciones nacionales le apuntan a llevar lo mejor de sus jugadores, buscando la gloria mundial. Una de las que siempre llegará como favorita es Brasil, ahora, bajo el mando de Carlo Ancelotti.

En el entorno de la ‘cararinha’ han surgido inquietudes respecto a qué jugadores tendrán en cuenta, pues uno de los que ha generado más polémica es Neymar. El número 10 lleva un tiempo tomando ritmo de competencia en Santos, apuntándole a quedarse con un cupo en la máxima cita orbital.

Pese a todo esto y lo hecho en la Selección Brasil, no tiene ganado un lugar. Carlo Ancelotti lo ha dicho públicamente: si Neymar está en condiciones, llegará y entrará en la lista definitiva de la Copa del Mundo de la FIFA.

En Brasil hay preocupación por las decisiones de Neymar, pues algunas de ellas, terminarían borrándolo de la lista definitiva de Brasil.

Los factores que alejarían a Neymar de la Copa del Mundo de la FIFA

De acuerdo con información de la prensa brasileña, hay factores que jugarían en contra para que Neymar vaya a la Copa del Mundo. Dentro de esas decisiones, que son cuestionables, se refieren a que no ha conseguido una racha de 8 partidos consecutivos recientemente.

Además, no estuvo presente en el juego vs. Mirassol, cuando Ancelotti informó que lo vería en cancha. La decisión de no jugar ante Palmeiras porque era en un campo sintético.

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¿Qué le resta a Neymar para la Copa del Mundo?

A Neymar y al Santos les restan 5 partidos antes de la Copa del Mundo. Los juegos son vs. Coritiba, San Lorenzo, Gremio, Deportivo Cuenta y Vitória.