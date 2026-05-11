Ancelotti sorprendió con la prelista de Brasil: ¿Qué pasó con Neymar?

A justamente un mes de iniciar con la Copa Mundial 2026, las selecciones participantes van dando a conocer la prelista de jugadores que comenzarán con trabajos previos al mando de sus entrenadores para ultimar detalles en cuanto a lo táctico, evaluar también la parte física y finalmente tomar una decisión con respecto a la convocatoria definitiva.

La Selección de Brasil es justamente uno de los equipos que ya se va preparando y comienza a tomar forma de cara al Mundial de 2026 con la prelista que hizo oficial Carlo Ancelotti y en donde una de las grandes noticias en las últimas horas ha sido la presencia de Neymar.

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Neymar se ilusiona con el Mundial tras decisión de Ancelotti

La escuadra brasileña no pasa por su mejor momento deportivo, pero no deja de ser una de las candidatas a quedarse con el trofeo del Mundial gracias a la plantilla de lujo con la que cuentan en cada una de las ediciones y en donde la 2026 no se quedaría atrás, ya que hay varios futbolistas de talla internacional que tienen planes de ir al certamen mundialista.

El técnico italiano ya definió un primer grupo de 55 futbolistas que podrían integrar la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo y el nombre del histórico delantero del Santos aparece entre los elegidos.

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Neymar ha atravesado años muy complicados marcados por lesiones y largos periodos de inactividad. Sin embargo, el máximo goleador histórico de la selección brasileña sigue siendo considerado una pieza importante dentro del proyecto de Ancelotti para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La lista definitiva de Brasil para el Mundial será anunciada en los próximos días y allí se conocerá si Neymar logra superar el último corte de Ancelotti. Por ahora, el simple hecho de aparecer en la prelista ya representa una señal positiva para el delantero y para millones de aficionados brasileños que sueñan con volver a verlo liderando a la Canarinha en una Copa del Mundo.

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¿Desde cuándo no juega Neymar con la Selección de Brasil?

El delantero del Santos no juega oficialmente con Brasil desde el 17 octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos en un partido de Eliminatorias ante Uruguay cuando y perdieron por un marcador de 2-0.

Desde entonces inició un largo proceso de recuperación que lo alejó de la selección durante varios meses, pero con el pasar del tiempo ha venido mostrando una importante mejoría física y futbolística, situación que terminó convenciendo a Ancelotti para incluirlo dentro del grupo preliminar.

¿Cuándo debuta Brasil en el Mundial 2026?

La selección de Brasil debutará en el Mundial de 2026 el próximo 13 de junio frente a Marruecos, en un partido correspondiente al Grupo C de la Copa del Mundo.

El calendario de la Canarinha en la fase de grupos será el siguiente: