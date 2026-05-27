Lucas González reveló la clave en Libertadores: “Valentía y carácter en estadios difíciles”

Terminó la fase de grupos de la Copa Libertadores para el Deportes Tolima en el Grupo A. Los dirigidos por Lucas González han dado de qué hablar a lo largo de las seis fechas. Por más de la goleada ante Coquimbo Unido que sufrieron en la quinta jornada, el club pudo sellar la clasificación gracias a los dos escenarios que le servían.

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Al Deportes Tolima le tocó lidiar con grandes clubes como Nacional de Uruguay que ya sabe lo que es ganar Copas Libertadores y Universitario de Deportes, uno de los gigantes de Perú. Le tocó visitar canchas complicadas, pero se tomaron en serio el reto internacional para sacar la clasificación adelante.

Un empate sin goles que dejó al Tolima como clasificado como segundo de su grupo. Necesitaban ganar o empatar y lo consiguieron en el Estadio Monumental de la U. Lucas González destacó en la rueda de prensa el carácter que ha demostrado la institución a lo largo de este recorrido en la Copa Libertadores.

LA CLAVE PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN DEL TOLIMA

Lucas González es de esos técnicos que se ha ganado la confianza de todos sus dirigidos por más de la eliminación en Liga BetPlay. El club respondió bien a esa presión en la Copa Libertadores, pues, al mismo tiempo jugaba Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido y los tolimenses debían sacar una victoria o un empate de visitante para afianzarse.

En esa conferencia de prensa, Lucas González mencionó que, “hay gente que dice que cuando el partido empieza son 11 contra 11 y que lo de afuera no influye, es gente que nunca ha jugado en un estadio como este. Porque el comportamiento de la hinchada de Universitario es de admirar desde el minuto 1 hasta el minuto 96, alentando y empujando, haciéndolo muy difícil para nosotros”.

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Entre lo positivo a lo largo de esta Copa Libertadores es responder con valentía y con el carácter que requiere jugar este tipo de competencias, “mi equipo ha tenido el carácter, la valentía y el coraje para que el escenario no lo superara. Cogimos el balón y se lo quitamos por momentos a un excelente equipo como Universitario. Solo tengo palabras de agradecimiento para mis jugadores por representar el fútbol que tenemos en la cabeza”.

¿TOLIMA ERA FAVORITO EN EL GRUPO? LUCAS GONZÁLEZ RESPONDIÓ

En este grupo, Tolima tenía una ventaja con respecto a los demás clubes colombianos, pues, Nacional era el coco más grande con experiencia internacional ganando Copa Libertadores, y tal vez Universitario que es un habitual club en este certamen.

Medellín tuvo que enfrentar a dos campeones de la Copa Libertadores, Junior contra Palmeiras y Santa Fe con otros dos como Corinthians y Peñarol. Por ahora, solo el Tolima ha respondido con la clasificación. Por esta razón, Lucas González tocó el tema del favoritismo en el grupo.

El entrenador bogotano afirmó que, “cuando empieza un torneo como este, en donde el sorteo es como tiene que ser, es decir por ranking, con bombos, lógicamente el que viene en el bombo 4 no es favorito. Venimos de dos fases previas, jugamos cuatro partidos más que Universitario en este caso. Partido a partido fuimos afianzando la identidad en la Copa Libertadores, en Colombia ya jugamos así, en Colombia nosotros siempre somos protagonistas con la pelota, jugando de local o visitante”.

FELICITACIÓN A SUS JUGADORES Y RIVAL EN OCTAVOS DE FINAL

Tras el final del partido, Lucas le agradeció a cada uno de sus jugadores y aseguró que sacaron todo adelante por la valentía y el carácter que tuvieron para dominar las condiciones de los partidos y fue determinante para sellar la clasificación para los octavos de final.

Lucas sentenció que, “queremos intentar dominar e imponer nuestras condiciones, a veces lo logramos y a veces no. El reto era hacerlo en Copa Libertadores y tratamos de hacerlo. Claramente no éramos favoritos, pero los chicos tuvieron la valentía y el carácter de jugar como lo saben hacer, en estadios muy difíciles. Ahora hemos clasificado, este es un torneo muy duro, que tiene equipos muy fuertes con excelentes futbolistas y entrenadores, de presupuestos muy altos”.

Finalmente, su rival saldrá el viernes 29 de mayo por el sorteo que se llevará a cabo en Paraguay. Tendrá que medirse contra un primero de la Copa Libertadores. Lucas expresó que van paso a paso, “esperaremos que nos depara el destino en el sorteo, cuando tengamos rival, lo empezaremos a estudiar y planificar como enfrentarlo y disfrutarlo. Es un honor y un orgullo para nosotros estar acá”.