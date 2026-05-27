Tolima hizo la tarea y clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores

Deportes Tolima confirmó este martes 26 de mayo su clasificación a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores al empatar en condición de visita 0-0 con el Club Universitario de Deportes del Perú.

Con este resultado, el equipo colombiano terminó en la segunda posición del grupo B con ocho puntos y así continuará con vida en el certamen internacional.

Tolima aguantó en el primer tiempo

En el primer tiempo, Deportes Tolima mantuvo el orden defensivo para aguantar los ataque del Club Universitario de Deportes y de esta manera impedir que su arco fuera vulnerado.

Con Anderson Angulo como líder de la zona defensiva y Brayan Rovira en la mitad de la cancha, los pijaos interrumpieron constantemente las arremetidas peruanas.

A pesar de contar con jugadores con velocidad y desequilibrio, Deportes Tolima no pudo generar juego ofensivo.

Por el lado de Universitario, los peruanos, aunque contaron con el control del balón, no pudieron rematar con riego al arco que defendió en el primer tiempo el guardameta Neto Volpi.

Tolima hizo la tarea

En el segundo tiempo, Deportes Tolima hizo la tarea para mantener su arco imbatible y asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Desde el inicio de la parte complementaria, Universitario tomó el control del balón y le dio circulación para encontrar, sin éxito, grietas en la defensa del equipo colombiano.

Los dirigidos por Lucas González demostraron un gran orden defensivo para impedir acciones de peligro y de esta manera conservar el empate.

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En el complemento del partido, Universitario arremetió con pelotazos largos, pero con poco orden, por lo que los defensas de Deportes Tolima no tuvieron problema en imponer su condición física para despejar.

De esta manera, Deportes Tolima terminó en la segunda posición del grupo B con ocho puntos y así aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.