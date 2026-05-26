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Junior de Barranquilla

Junior Vs Atlético Nacional: boletería y precios para la final de ida de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional jugarán la final de ida de la Liga BetPlay el martes 2 de junio.
Daniel Zabala
Junior, finalista de la Liga BetPla-1 de 2026
Junior, finalista de la Liga BetPla-1 de 2026 // Colprensa

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se convirtieron en los finalistas de la Liga BetPlay - I de 2026, después de superar a Independiente Santa Fe y Deportes Tolima en sus respectivas series semifinal.

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Boletería y precios para la final de ida de la Liga BetPlay

A una semana para el duelo de ida de la gran final de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla dio a conocer los precios de la boletería.

El conjunto 'rojiblanco' explicó que los abonados contarán con una sección especial para adquirir sus entradas hasta las 6:00 de la tarde del miércoles 27 de mayo.

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Posterior a esta fecha, la venta de las boletas estará disponible para el público en general.

Precios de boletería (incluyendo servicio W Arena):
Occidental: $270.000
Oriental: $163.000
Norte: $87.000

Así llega Junior a la final de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla llega a la final de la Liga BetPlay en medio de un apretado de calendario de compromisos a nivel local e internacional.

En lo que tiene que ver con el certamen colombiano, el conjunto 'rojiblanco' superó en cuartos de final a Once Caldas con un marcador global de 3-2.

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En semifinales, los barranquilleros dejaron en el camino a Independiente Santa Fe en los lanzamientos desde el punto penal, después de haber empatado 1-1 en el global.

Por otro lado, a nivel internacional, Junior recibirá a Atlético Nacional, pocos días después de chocar con Palmeiras en Sao Paulo el jueves 28 de mayo en partido de la fecha 6 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores.

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