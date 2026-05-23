Lucho destacó su brillante temporada en Europa: Bayern, campeón de la Copa de Alemania

El colombiano Luis Díaz cerró una temporada de ensueño con el Bayern Múnich tras conquistar la Copa de Alemania, sumando así su tercer título en su primera campaña con el conjunto bávaro, donde se consolidó como una de las piezas más determinantes del ataque.

El extremo guajiro fue protagonista a lo largo del curso, firmando números que reflejan su impacto inmediato en el fútbol alemán: 26 goles y 17 asistencias en todas las competiciones, cifras que lo ubicaron entre los jugadores más influyentes del plantel dirigido por el cuerpo técnico bávaro.

Su desequilibrio por las bandas, capacidad de definición y constancia lo convirtieron en un referente ofensivo en su primera temporada en la Bundesliga.

Asistencia de Lucho en la final: Díaz, importante con el Bayern

El Bayern estuvo a punto de aumentar poco después de que se reiniciara el partido con un remate de Luis Díaz que paró a medias Nübel para que luego Konrad Laimer remata por encima al ganar el rebote. El gol cambió el partido y el Bayern empezó a dar muestras de sentirse mejor en el campo y el Stuttgart pareció acusar el esfuerzo realizado e la primera parte.



El segundo gol llegó en el 80, otra vez marcado por Kane con un remate raso tras un giro dentro del área a pase de Luis Díaz. La jugada se había iniciado con un remate del propio Kane al poste después del cual el Bayern ganó el rebote.

Luis Díaz, emocionado tras el título de la Copa de Alemania: "nunca imaginas llegar tan lejos"

Tras la conquista del título, Díaz expresó su emoción por el momento vivido y la magnitud de su recorrido profesional. En un mensaje cargado de reflexión, el atacante colombiano afirmó: “Como niño, le pides a Dios que te conceda tu sueño de convertirte en futbolista profesional, de ser uno de los mejores de tu país... Pero nunca imaginas llegar tan lejos. Siempre tomamos las cosas por sentadas, pero a veces tienes que detenerte y decir: ‘Lo logré’".

El título de Copa se suma a una temporada histórica para el jugador, quien rápidamente se adaptó al exigente ritmo del fútbol alemán y respondió con rendimiento constante en momentos decisivos. Su aporte fue clave en la obtención de los tres trofeos conseguidos por el Bayern Múnich durante el año competitivo.

Con este cierre de campaña, Luis Díaz no solo reafirma su condición de figura en Europa, sino que también consolida su mejor versión futbolística, en una temporada que quedará marcada como una de las más exitosas de su carrera profesional.