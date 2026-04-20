Luis Díaz atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. El extremo colombiano celebró la conquista de la Bundesliga con Bayern Múnich, pero dejó claro que el título no es el punto final de sus ambiciones. Apenas consumado el campeonato alemán, el guajiro aseguró que quiere seguir compitiendo y levantar nuevos trofeos con el club bávaro, se acerca la semifinal de Champions League contra PSG y la semifinal contra el Leverkusen en la Copa de Alemania.

Luis Díaz quiere más con el Bayern: “Hay que estar enfocado en los objetivos que tenemos"

El atacante cafetero expresó toda su emoción tras alcanzar su primera corona en Alemania, una meta que se trazó desde su llegada al gigante europeo: “Muy, muy feliz. Es un sentimiento increíble, era lo que quería, lo que esperaba cuando llegué a este club. Agradecerle a Dios por todo, nos tiene compitiendo de muy buena manera y hoy nos regala el primer título de Bundesliga”, afirmó Luis Díaz.

Además de celebrar el logro, el colombiano valoró el rendimiento colectivo del equipo y la consistencia mostrada a lo largo del torneo: “Muy contento por el trabajo que se está haciendo, a seguir, hay que tratar de disfrutarlo”, agregó.

Sin embargo, el mensaje más contundente llegó cuando habló del futuro inmediato. Díaz dejó claro que Bayern Múnich no se conforma con un solo trofeo y que el grupo mantiene intacta su ambición competitiva: “Hay que estar enfocado en los objetivos que tenemos, porque no te puedes despistar. Tenemos un grupo increíble, hemos ido manejando todo de muy buena manera y se está viendo el reflejo de lo que trabajamos anteriormente”, señaló.

“Estoy feliz de estar en este club, en esta gran familia": Lucho, luego de ganar la Bundesliga con el Bayern

El guajiro también destacó la unión del plantel y el sentido de pertenencia que ha encontrado en el club alemán: “Estoy feliz de estar en este club, en esta gran familia. Hay que ir por más, tenemos mucha hambre y pies en la tierra”, sentenció.

Luis Díaz ha sido protagonista directo en la campaña del campeón. El colombiano suma 15 goles en 30 jornadas de Bundesliga, cifra que lo convierte en el segundo máximo goleador del Bayern, solo por detrás de Harry Kane, líder con 32 anotaciones. También supera a Michael Olise, quien registra 12 tantos.

Con 109 goles en el torneo, Bayern Múnich firmó un récord histórico ofensivo y recuperó el título liguero con autoridad. Dentro de ese poderío, Luis Díaz ha tenido un papel determinante y ahora apunta a nuevos desafíos. Su ambición está intacta: quiere seguir ganando y agrandar su historia en uno de los clubes más grandes del mundo.