Galatasaray cambiaría de planes con Dávinson: revelan precio para su salida

Aunque la Selección Colombia no pudo cumplir con todos esos favoritismos que tuvo a lo largo del Mundial y que se estancó en los octavos de final, los jugadores colombianos dieron de qué hablar durante el certamen. Uno de los mejores futbolistas fue nada más ni nada menos que Dávinson Sánchez.

Lea también Galatasaray tomó decisión con Dávinson Sánchez; futuro definido

Infortunadamente, Dávinson falló el penal que puso en riesgo la clasificación de la Selección Colombia contra Suiza, pero esto no bajó el prestigio del defensor central colombiano que ha estado en el radar de grandes clubes, entre ellos, el Inter de Milan.

Con el conocimiento claro de los intereses confirmados de clubes para fichar a Dávinson Sánchez, el Galatasaray tomó la clara decisión de no dejar salir al zaguero central. De hecho, ya le bajaron el dedo al Como que puso sobre la mesa 20 millones de euros.

HABRÍA CAMBIO DE PLANES CON DÁVINSON SÁNCHEZ EN GALATASARAY

Al parecer, esa decisión de no tomar la oferta del Como por Dávinson Sánchez fue nada más ni nada menos que una clara reacción para esperar una mejor propuesta millonaria por parte de otro club. La idea es que el equipo turco pueda sacar más dinero en una operación más prestigiosa para las pretensiones.

De acuerdo con el precio de Transfermarkt de Dávinson Sánchez, el central de Caloto, Cauca está tazado en 15 millones de euros. Sin embargo, Galatasaray no tendría en cuenta alguna oferta por ese valor, sino que esperan un precio mucho más alto.

Lea también Grupo y rivales de Colombia en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Galatasaray quiere ponerle trabas a una posible salida de Dávinson Sánchez. Pues, en las últimas horas, un directivo del club turco reveló en el medio Fanatik que, “no aceptaremos ninguna oferta inferior a 35 millones de euros”. Bajo este panorama, el Como y el Inter de Milan ya saben lo que tendrán que poner sobre la mesa.

En un principio, la decisión por parte de Galatasaray era mantener al colombiano en la plantilla. Ahora con el buen Mundial que hizo con la Selección Colombia, su precio aumentó y no ven con malos ojos dejarlo salir por un dinero más alto.

DÁVINSON SE VALORIZÓ DESDE QUE LLEGÓ A TURQUÍA

El defensor colombiano no solo tuvo un buen Mundial, sino que ha estado a la talla de lo que ha hecho a lo largo de la temporada en el Galatasaray manteniéndose como un gran zaguero central. Los turcos ficharon a Dávinson Sánchez el 4 de septiembre de 2023 y ya lleva tres años en el club otomano.

Lea también Oficial: Shirra Mosquera fue presentado en su nuevo equipo

Tras las seis temporadas en el Tottenham Hotspur, Dávinson recaló en el Galatasaray que pagó 15 millones de euros por el internacional colombiano. Ahora, tres años después, el defensor central se valorizó por la Copa América, por el Mundial y por sus presentaciones con el club.

Del 2023 al 2026, el zaguero aumentó su precio hasta los 35 millones de euros que es lo que tienen que pagar los interesados para que Galatasaray tome la decisión de dejarlo salir en este mercado de fichajes. Subió 20 millones desde que llegó a Estambul hace tres años.