Cada vez falta menos para conocer a los clasificados a la final de la Champions League y sin duda, el enfrentamiento entre el Bayern Múnich y PSG se lleva todas las miradas.

Ahora, el técnico del PSG, Luis Enrique, habló como parte de la previa del compromiso de las semifinales del torneo más importante en Europa.

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"Normalmente el partido de vuelta suele ser diferente, pero puede esta vez puede ser la excepción", dijo el técnico, que no descartó un escenario como el de la semana pasada que se saldó con un 5-4 a favor de los franceses.

Luis Enrique aseguró que "ninguno de los dos equipos acepta que el otro es superior" y que eso elevó la intensidad del duelo y puede volver a hacerlo en el Allianz, estadio donde el año pasado ganaron su primera Liga de Campeones del PSG.

"Como decía Rafa Nadal, jugar contra Federer y Djokovic le hacía mejorar. Eso es lo que quiero trasmitir a mis jugadores. Es una motivación tener que buscar nuestro mejor rendimiento", comentó.

Luis Enrique aseguró que no saldrán a conservar el gol de renta que se traen del Parque de los Príncipes y que el objetivo será ganar también en Múnich, aunque reconoció que no será fácil.

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"Hemos llegado aquí por nuestro buen trabajo y hay que dar un golpe más para alcanzar nuestra segunda final. Es importante mostrar por qué estamos aquí y ser lo más fieles a lo que somos como equipo", señaló.

"Es el rival más fuerte que hemos afrontado. Tenemos una pequeña ventaja que no significa nada, porque los dos pudimos ganar. Es importante que controlemos nuestras emociones, para eso tenemos la experiencia del año pasado, cuando fuimos capaces de sobreponernos a momentos muy difíciles", dijo.