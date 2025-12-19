Luis Fernando Díaz se ha consolidado como el mejor futbolista colombiano en la temporada, después de conquistar el título de la Premier League en la campaña 2024/2025 y tras dar el salto al Bayern Múnich de la Bundesliga.

En el gigante Bávaro, el extremo de 28 años se ha convertido en un jugador indiscutido para el entrenador Vincent Kompany, teniendo en cuenta la relevancia que se ha ganado en el plantel al contar con 18 participaciones de gol con 12 anotaciones y seis asistencias.

Luis Díaz avisó a Portugal y a Cristiano Ronaldo

Lucho se refirió en las últimas horas a lo que será la Copa del Mundo con la Selección Colombia. El jugador del Bayern Múnich destacó especialmente lo que será el partido contra Portugal por la fase de grupos.

"Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha en el Porto, ellos tienen a Bruno Fernandes... Va a ser un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria", afirmó el colombiano en diálogo con The Guardian.

Lucho valoró el crecimiento que ha tenido la Selección Colombia.

"Estamos muy emocionados por el Mundial. Hemos tenido un gran proceso[para llegar hasta allí con el profesor Néstor Lorenzo desde que llegó y creo que hemos crecido mucho. Hemos jugado buenos partidos, hemos aprendido cosas positivas y también negativas. Malas y buenas. Y ahora ven un equipo feliz, muy tranquilo, muy unido, que persigue el mismo objetivo, y eso me encanta. También veo que nuestra afición, nuestra gente, comparte el mismo sentimiento", agregó.

Finalmente, Díaz resaltó el acompañamiento que tendrá la Selección Colombia en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta los reportes que se han emitido en cuanto a la venta de la boletería.

"Es un factor importantísimo. Tener una afición completa y llenar la mitad del estadio es increíble después de todos los partidos que hemos jugado en Estados Unidos. Tener a esa afición apoyándonos va a ser increíble y nos sentiremos como en casa. Va a ser muy divertido", dijo.