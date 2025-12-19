Lorenzo suma problema para la Selección Colombia en el Mundial 2026: "No es fijo"

La Selección Colombia se alista para lo que será la Copa del Mundo 2026. El elenco cafetero ya conoce sus rivales en la fase de grupos y las sedes donde disputará los partidos de la primera etapa de la cita orbital.

Lea también Luis Díaz calienta el duelo contra Portugal en el Mundial: Mensaje a Cristiano Ronaldo

Sin embargo, Néstor Lorenzosabe que uno de sus asuntos pendientes por resolver está en la construcción de la nómina. El entrenador argentino tiene que definir la lista de los 26 convocados y una de sus grandes dudas pasa por la elección del extremo derecho.

Entre los candidatos para completar el ataque por el sector diestro hay varios candidatos. Hasta hace unos meses el puesto lo tenía Luis Sinisterra que venía brillando en el fútbol inglés y sumaba intervenciones de peso con la tricolor, pero las lesiones terminaron haciéndolo de lado.

Después de varios nombres que fueron acercados para ocupar ese puesto a día de hoy, parece el cupo más abierto para ocupar en el esquema de juego del combinado nacional. Son varios los nombres que suenan para ganarse dicho lugar, pero últimamente hay futbolistas que han crecido para ampliar el debate sobre la elección.

En otras noticias

Recientemente, el último en sumarse a la lista de candidatos ha sido José Enamorado. El jugador del Junior de Barranquilla fue figura en los cuadrangulares y la final de la Liga Betplay y se apunta como un hombre que puede darle un revulsivo en esa zona del campo al equipo cafetero.

Otro de los que también está haciendo méritos para poder sumarse a la convocatoria del mes de marzo de 2026 es Carlos Andrés Gómez. El jugador del Vasco de Gama es protagonista del elenco carioca en la campaña de la Copa de Brasil y está en la disputa de la final ante Corinthians.

Sumado a esto, el entrenador ha probado distintas opciones para ocupar ese lugar del campo. Kevin Serna, Yaser Asprilla y en ocasiones Jhon Arias han estado ese lugar, pero hasta el momento ninguno se ha podido consolidar en esa labor, para equiparar el despliegue del equipo en el otro sector del ataque.

A pesar de todas las pruebas, el entrenador ha manifestado que no es fijo que algún jugador tenga su cupo asegurado en la lista definitiva para la Copa del Mundo. Las variables en rendimiento y lesiones podrían cambiar el panorama ampliamente.