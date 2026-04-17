Luis Díaz se lleva a los millonarios refuerzos del Liverpool: impresionante estadística

Luis Díaz es el jugador de moda en el fútbol mundial. Fue determinante en la victoria del Bayern Múnich vs. Real Madrid, en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Su anotación sobre el final del partido fue de clase mundial, llevándose todos los elogios.

Pasan los días y salen más declaraciones por las actuaciones de Luis Díaz en el Bayern Múnich. Sobre la mesa hay un tema de discusión: si fue o no error del Liverpool vender al colombiano, quien fue determinante en la conquista de la Premier League en la temporada anterior.

Bayern Múnich goza del momento de Luis Díaz, quien está haciendo una temporada de ensueño. Adicionalmente, completa su mejor registro a nivel profesional, aportando entre goles y asistencias.

El contraste es claro: los alemanes están cerca de conquistar la Bundesliga y a un paso de disputar la semifinal de la Copa de Alemania, sumándole la respectiva clasificación a las semis de Champions. Liverpool, por su parte, está lejos de ganar la Premier League, eliminado en cuartos de final de la Champions League.

Liverpool y sus contrataciones, un fracaso al lado de Luis Díaz

Liverpool vendió a Luis Díaz al Bayern Múnich, pese a ser uno de sus mejores jugadores. Llegaron nombres como Hugo Ekitike, Alexander Isak y Florian Wirtz, quienes constaron cerca de 365 millones de dólares, mientras que por el colombiano recibieron 75 millones.

Ahora, en cuanto a resultados y rendimiento deportivo, Luis Díaz se lleva a los tres jugadores antes mencionados. El colombiano es determinante con goles y asistencias, sumando más que los fichajes del Liverpool, en conjunto.

Luis Díaz, por encima de los fichajes del Liverpool

Luis Díaz lleva 24 anotaciones y 15 asistencias en esta temporada con el Bayern Múnich, en todas las competiciones. En contraste, Isak, Wirtz y Ekitke, suman juntos en total, la misma cantidad de anotaciones y 13 asistencias en todas las competiciones con Liverpool.