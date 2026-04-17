Luis Díaz sería campeón de Bundesliga con Bayern este sábado: ¿Qué necesitan?

La Bundesliga ya parece muy encaminada con el Bayern Múnich que lidera la tabla de clasificación a falta de cinco fechas para que termine la competencia alemana. Luis Fernando Díaz Marulanda ha sido determinante junto con Harry Kane y Michael Olise en el certamen teutón y se podría consolidar con el título de manera anticipada.

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Y es que, en estos momentos, el Bayern Múnich podría cerrar una semana clasificando a semifinales de la UEFA Champions League tras superar al Real Madrid en la serie y, además, con la posibilidad de quedar campeón en la Bundesliga. Los muniqueses ya le sacaron doce unidades al Borussia Dortmund, puntaje determinante para conseguir una nueva liga alemana.

Este viernes arrancará la fecha 30 de la Bundesliga, pero la definición total de la liga de Alemania se dará este sábado 18 de abril con Borussia Dortmund que juega ante el Hoffenheim en condición de visitante y si se da cierto resultado, la mesa quedará servida para que el Bayern Múnich sea campeón el domingo.

LOS DOS ESCENARIOS QUE LE SIRVEN AL BAYERN MÚNICH DE LUIS DÍAZ PARA SER CAMPEÓN

Bayern Múnich jugará con la presión de conocer el resultado del Borussia Dortmund que sigue los pasos de los bávaros, pero con doce unidades de distancia entre uno y otro. La diferencia ya es grande y, en caso de que los ‘Negriamarillos’ pierdan contra el Hoffenheim, los dirigidos por Vincent Kompany serán campeones a falta de cuatro fechas.

Claro, puede ocurrir que, si se da la derrota del Borussia Dortmund y si pierde Bayern Múnich contra el Stuttgart, los doce puntos seguirán persistiendo en esa diferencia, justamente, a falta de doce unidades que quedarán. Sin embargo, en un caso hipotético de que el Dortmund gane todo y los bávaros pierdan, ese empate de puntos les daría igualmente el título a los semifinalistas de Champions por la diferencia de gol de +78 frente al +31 del Borussia Dortmund.

Otro caso es que el Borussia Dortmund empate o pierda con el Hoffenheim y que el Bayern Múnich supere al Stuttgart en el Allianz Arena el domingo 19 de abril. La única forma para que Luis Díaz no quede campeón junto con los bávaros es que pierdan los cinco partidos que quedan y que el Borussia gane todo. Un escenario muy poco probable.

LUIS DÍAZ APUNTA A GANAR TODO EN ALEMANIA CON EL BAYERN MÚNICH

Apenas llegó Luis Díaz al Bayern Múnich, el extremo tuvo que jugar la Supercopa de Alemania enfrentando al Stuttgart. ‘Lucho’ marcó su primer gol en ese duelo definitivo y que terminó consagrando al colombiano con pocos días en su nuevo club.

Ahora, Luis Díaz está a pocas fechas de ganar su primera Bundesliga, algo que, por ejemplo, en Liverpool le costó bastante ganar una Premier League y aquí en poco más de seis meses tendría la mesa servida para sumar una nueva liga. Sigue en la DFB Pokal en semifinales contra el Bayer Leverkusen en condición de visitante.

Sin duda alguna, el gran reto para el colombiano será la semifinal de la UEFA Champions League después de pasar por el Real Madrid, el Bayern Múnich tendrá que afrontar el duro examen con el Paris Saint-Germain, actual campeón de la Liga de Campeones. En una posible final enfrentarían al Arsenal o Atlético de Madrid.

¿CÓMO LE HA IDO A LUIS DÍAZ EN EL BAYERN MÚNICH?

Los ojos de toda Europa están puestos en el Bayern Múnich y en Luis Fernando Díaz que, por sus presentaciones con el club alemán ha logrado ganarse el reconocimiento de jugadores como Thierry Henry, Micah Richards, Oliver Khan, entre otros referentes.

Desde que llegó a Alemania celebró un título y no se ha cansado de marcar goles. También suma importantes asistencias dejando en alto su primera temporada como bávaro. El guajiro ya acumula 24 goles en 42 encuentros disputados y ha repartido 15 asistencias ubicándose como el segundo goleador del club y el segundo máximo asistente detrás de Harry Kane y Michael Olise respectivamente.