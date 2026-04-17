Luis Díaz, el lamento del Liverpool: histórico del club lanzó fuerte crítica

Luis Díaz se lleva todas las portadas de los portales, diarios y comentarios de fútbol. Su actuación en los cuartos de final vs. Real Madrid fue determinante: dos goles y uno de ellos representó la clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la UEFA Champions League.

El extremo colombiano suma más goles en una temporada que, hasta el momento, ha sido la mejor de toda su carrera. Ni en Liverpool alcanzó ese poderío de cara al arco, siendo un futbolista letal, de aquellos que, con una sola acción, cambian el destino de todo un partido.

Bayern Múnich goza con la presencia de Luis Díaz y en este momento, Liverpool lo extraña. Los números del colombiano en el gigante de Baviera son excepcionales, entre goles y asistencias.

En contraste, Liverpool se quedó fuera de la UEFA Champions League y sin chances de ganar de la Premier League. Las leyendas del cuadro rojo se manifiestan ante esto y uno de ellos es Jamie Carragher, quien cuestionó la alta inversión de los de Anfield, dejando salir a Luis Díaz.

Las críticas al Liverpool por la venta de Jamie Carragher

Jamie Carragher, multi campeón con Liverpool a nivel nacional y continental, fue contundente ante la eliminación vs. PSG, recordando que la venta de Luis Díaz fue un error. Además, hizo el paralelo con Sadio Mane “Liverpool ya ha pasado por esto antes. Dejar ir a Sadio Mané les dolió más de lo que esperaban y ahora con Luis Díaz, parece que han repetido el mismo error. No se reemplaza así como así a jugadores con ese tipo de intensidad e impacto. La historia podría estar repitiéndose en Anfield”.

Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich

Luis Díaz lleva 24 goles en todas las competiciones, entre Bundesliga, UEFA Champions League y Copa de Alemania. Además, suma 15 asistencias.