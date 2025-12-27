El delantero de La Guajira es considerado una estrella para el equipo alemán.

El futbolista colombiano con mejor actualidad es sin duda Luis Díaz, el delantero de 28 años es constantemente destacado en los partidos del Bayern Múnich y se ha convertido en una pieza muy importante para la zona ofensiva del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Por otro lado, en la Selección Colombia también brilla con goles y desequilibrio constante, siendo una de las grandes esperanzas que tiene el equipo ‘Tricolor’ en ataque pensando en lo que será el Mundial de la FIFA 2026, un jugador que en su momento generó dudas en Alemania por su fichaje al Bayern Múnich, pero que ha venido convenciendo a todos de su gran valía.

Lea también: James tiene inesperado pretendiente; se cocina fichaje 'bomba'

En otras noticias: ¿las personas podrán adquirir su visa americana más fácil si van a ir al Mundial 2026?

El director deportivo del Bayern recibe inmenso elogio por el fichaje de Luis Díaz

El diario alemán llamado ‘TZ’, quiso escribir sobre Luis Díaz y el gran acierto que tuvo el director deportivo del equipo ‘bávaro’ (Max Eberl) por el fichaje del colombiano, señalando que el guajiro le ha dado ese toque explosivo que necesitaba el ataque del Bayern.

“Con el fichaje de Luis Díaz, Max Eberl ha dado un golpe de efecto. El FC Bayern Múnich fichó al extremo colombiano procedente del Liverpool en el verano de 2025, un traspaso que envía una señal clara tanto dentro como fuera del campo. Tras años en los que el campeón buscaba consistencia en las bandas, Eberl parece haber encontrado en Díaz al jugador que combina a la perfección dinamismo, técnica y peligro de gol”, dice el diario.

Lea también A River Plate se le complica fichaje de futbolista colombiano; la oferta no convenció

Eberl tenía en la mira a Luis Díaz desde el Mundial de Clubes

‘TZ’ asegura que el director deportivo del Bayern estaba convencido de fichar a Luis Díaz y por eso defendió su decisión ante algunas críticas que llegaron por el alto valor por el que fue comprado el verano pasado (70 millones de euros).

“Se convirtió inmediatamente en la imagen del nuevo estilo del Bayern bajo la dirección de Vincent Kompany. Eberl defendió el traspaso en verano frente a las críticas, que se quejaron especialmente del alto precio y la edad del colombiano”, comenta el diario alemán.

“Eberl ya tenía la mira puesta en Díaz desde el principio y, según informes iniciales, incluso abandonó el Mundial de Clubes antes de tiempo para conversar personalmente con el Liverpool y el jugador. El resultado: un traspaso muy deseado, vinculado al campeón alemán hasta 2029, que ha convencido desde el principio”, concluyó ‘TZ’.