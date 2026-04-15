Cerca del final del Bayern Múnich de Alemania vs. Real Madrid de España por la vuelta de los cuartos de final de la Uefa Champions League, el mediocampista francés Eduardo Celmi Camavinga se fue expulsado.



El jugador francés de la ‘casa blanca’ ya tenía tarjeta amarilla y cometió una infracción. El árbitro central, el esloveno Slavko Vinčić, no le sacó la segunda. Sin embargo, el mediocampista se negó a darle la pelota a sus rivales para reanudar rápido el juego y por esto habría visto la otra amarilla y la roja.

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Palabras de Lucho

Tras el partido, sobre la polémica expulsión de Camavinga, se pronunció el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, que marcó uno de los goles del Bayern Múnich en el duelo.



“Yo creo que cualquier árbitro haría eso. Él (Camavinga) se lleva la pelota y no la entrega. Es lo que normalmente un árbitro hace cuando no le entregan la pelota al rival. Creo que ha decidido bien por eso”, expresó el guajiro.

Dura baja

La expulsión del galo dejó un hueco importante en Real Madrid. Desde España se menciona que, por la roja que vio, ya se le acabó su historia en el plantel profesional del Real Madrid.



Además de la declaración anterior, Lucho también habló de la relevancia del gol que marcó. “Está en el top tres. Si no es que es el número uno de mi carrera, no sé. Creo que este ha sido uno de los que más me han gustado y más significado tiene por el tramo, porque era este partido, en ese momento supercomplicado y que necesitábamos el resultado. Gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto y poder ayudar al equipo para pasar a la siguiente ronda”, dijo.

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Aprovechar el momento

“Sí, yo creo que antes de eso veníamos cargando un poco con el partido, ya movíamos más la pelota y generábamos muchas más ocasiones. Real Madrid es un equipo muy grande, con muchísima experiencia en este tipo de partidos, y pienso que hizo un buen partido. Nosotros, tratando de moverla y buscar la mejor opción con la movilidad y todos los jugadores que tenemos para llegar al gol, creo que lo logramos y, obviamente, la expulsión de ellos también anímicamente nos levanta y dijimos: ’Aquí tiene que ser’, es el momento y, bueno, se dio así de esa manera”, añadió sobre el rival.



Por último, el exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal hizo referencia a la posibilidad de ganar la presente edición de la Liga de Campeones de Europa con Bayern Múnich.



“Estamos muy enfocados en lo que queremos, en el objetivo claro, que es llegar hasta el último partido. Para nosotros es lo más importante, tratar de ratificar esta temporada que estamos haciendo con un final feliz, así que nosotros trabajaremos de igual manera, enfocados siempre, primero que todo, en el siguiente partido, y luego pensaremos también en el PSG”, sentenció.