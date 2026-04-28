Luis Díaz, el mejor de Bayern en las semis de Champions: así lo calificaron

El colombiano Luis Fernando Díaz fue este martes 28 de abril gran protagonista de Bayern Múnich en el partido de ida de la UEFA Champions League.

A pesar de la derrota del equipo alemán 4-5 ante París Saint Germain, Díaz se destacó al ser el futbolista con mejor calificación del gigante de Baviera.

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Calificación de Lucho Díaz en el PSG 5-4 Bayern

Luis Díaz fue titular y disputó todo el compromiso. Durante los 90 minutos, el colombiano registró un gol en su único tiro a puerta.

Lucho tuvo una precisión del 88% en los pases y generó una opción clara para anotar, además dio un pase clave.

En defensa, el colombiano protagonizó dos contribuciones, una intercepción y cuatro recuperaciones.

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Adicionalmente, a Lucho le hicieron la falta que posteriormente convirtió Harry Kane desde el punto penal y en los minutos finales marcó el cuatro gol de Bayern Múnich.

Lo hecho por Díaz le permitió recibir una puntuación de 8,6 para el portal internacional SofaScore.

¿Cuándo se juega Bayern Múnich Vs PSG por la vuelta de las semis en Champions?

El partido de vuelta entre Bayern Múnich contra París Saint Germain por las semifinales de la UEFA Champions League se jugará el miércoles 6 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.