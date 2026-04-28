PSG derrotó a Bayern en la ida de las semis en Champions League: goles y resumen

París Saint Germain y Bayern Múnich disputaron un verdadero partidazo este miércoles 28 de abril en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League que terminó con marcador 5-4 en favor del equipo francés.

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PSG sacó ventaja en el primer tiempo

En un primer tiempo intenso, París Saint Germain aprovechó las opciones generadas para sacar ventaja, a pesar de la reacción de Bayern Múnich.

A pesar de que los alemanes abrieron el marcador a través de Harry Kane por un tiro penal, los parisinos empataron en el minuto 24 con un golazo de Khvicha Kvaratskhelia, que encaró a un defensor de Bayern Múnich para hacerse un espacio y sorprender con un remate de derecha.

PSG mantuvo la intención ofensiva y en el minuto 33 logró el 2-1, gracias a una anotación de Joao Neves.

El mediocampista portugués, a pesar de su estatura, se anticipó en el área, luego de un tiro de esquina, para cabecear el esférico y mandarlo al fondo de la red.

En los últimos minutos del primer tiempo, Bayern Múnich empató parcialmente en el minuto 41 con tanto de Michael Olise, que recibió la pelota cerca del área de PSG por todo el carril central. El mediocampista de la selección de Francia transportó por algunos metros hasta que encontró el espacio para sacar un fuerte y certero remate de zurda.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba 2-2, PSG se benefició de una mano de Anthony Davies dentro del área, la cual fue sancionada por el árbitro central.

Ousmane Dembéle se encargó de ejecutar y poner el partido 3-2 en favor de los franceses.

Lluvia de goles en el segundo tiempo

En la segunda mitad, París Saint Germain se aprovechó de varias desconcentraciones de Bayern Múnich para aumentar la ventaja.

En el minuto 56,, los franceses sorprendieron a los alemanes con un contragolpe por la banda derecha que finalizó con un pase a ras de piso de Hakimi con destino de Kvaratskhelia, que con un potente remate de derecha logró el 4-2.

La arremetida de PSG siguió en el minuto 58 el compromiso se puso 5-2. En esta ocasión fue Dembéle el que recibió la pelota, enfrentó a un defensa de Bayern y tras encontrar el espacio definió con un disparo de derecha.

Bayern Múnich reaccionó y trabajó para disminuir la diferencia.

En el minuto 65 Dayot Upamecano, luego de un centro tras un tiro libre, le ganó la posición a los defensores de PSG para imponerse en el salto y con un certero cabezazo poner el 5-3.

Golazo de Lucho Díaz

Bayern Múnich quedó a un gol de diferencia en el minuto 68 gracias al colombiano Luis Fernando Díaz.

La acción que terminó en la anotación la inició Harry Kane con un largo pase al espacio con destino de Díaz.

El colombiano le ganó la posición a Marquinhos y tras un control brillante, enganchó y marcó con un potente remate de derecha.

Finalmente, el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League terminó 5-4 en favor de París Saint Germain sobre Bayern Múnich y el finalista se definirá en el encuentro de vuelta.