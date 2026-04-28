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Champions League

VIDEO - Control y golazo de Luis Díaz frente a PSG en Champions League

Luis Díaz acerca al Bayern Múnich en el empate ante PSG por la Champions League.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Luis Díaz acortó diferencias con el PSG en la Champions League
Luis Díaz acortó diferencias con el PSG en la Champions League // AFP

El duelo de ida de las semifinales entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich dejó una muestra clara de por qué ambos equipos son considerados potencias del fútbol europeo. En un partido cargado de intensidad, talento y una auténtica lluvia de goles en donde justamente participó Luis Díaz.

El delantero de la Selección Colombia volvió a dar de qué hablar en la Champions League, ya que en un difícil partido jugado en París logró acortar la diferencia de goles que les había sacado el PSG gracias a un golazo que marcó sobre el sobre el minuto 68.

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PSG intentó imponer condiciones con su característico juego ofensivo, apostando por la velocidad por las bandas y la creatividad en el último tercio del campo. Sin embargo, el Bayern respondió con su tradicional presión alta, dificultando la salida limpia del conjunto francés y yéndose arriba en el marcador gracias a Harry Kane sobre el minuto 17.

Aún así, PSG logró reaccionar rápidamente y empató el duelo gracias a Joao Neves, quien le abrió la puerta a una auténtica lluvia de goles en el Parque de los Príncipes y en donde participó el delantero colombiano, Luis Díaz.

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De un momento a otro el cuadro comandado por Luis Enrique logró sacar una ventaja de 3 goles, quedando parcialmente 5-2, pero luego apareció Upamecano y, posteriormente, Luis Díaz, quienes lograron dejar el marcador 5-4.

Luchito recibió en solitario cerca del área de Matvéi Safónov, se libró de la marca de Marquinhos, controló la pelota y sacó un potente remate de pierna derecha para colocar el 5-4.

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¿Cuándo será el partido de vuelta de Bayern Múnich vs PSG en la Champions League?

El partido de vuelta de las semifinales entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League 2025/26 se jugará el miércoles 6 de mayo de 2026.

Este encuentro se disputará en el Allianz Arena de Múnich, donde se definirá cuál de los dos gigantes europeos avanzará a la gran final del torneo.

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