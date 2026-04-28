VIDEO - Control y golazo de Luis Díaz frente a PSG en Champions League

El duelo de ida de las semifinales entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich dejó una muestra clara de por qué ambos equipos son considerados potencias del fútbol europeo. En un partido cargado de intensidad, talento y una auténtica lluvia de goles en donde justamente participó Luis Díaz.

El delantero de la Selección Colombia volvió a dar de qué hablar en la Champions League, ya que en un difícil partido jugado en París logró acortar la diferencia de goles que les había sacado el PSG gracias a un golazo que marcó sobre el sobre el minuto 68.

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VIDEO: Luis Díaz anotó el cuarto del Bayern Múnich ante el PSG

PSG intentó imponer condiciones con su característico juego ofensivo, apostando por la velocidad por las bandas y la creatividad en el último tercio del campo. Sin embargo, el Bayern respondió con su tradicional presión alta, dificultando la salida limpia del conjunto francés y yéndose arriba en el marcador gracias a Harry Kane sobre el minuto 17.

Aún así, PSG logró reaccionar rápidamente y empató el duelo gracias a Joao Neves, quien le abrió la puerta a una auténtica lluvia de goles en el Parque de los Príncipes y en donde participó el delantero colombiano, Luis Díaz.

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De un momento a otro el cuadro comandado por Luis Enrique logró sacar una ventaja de 3 goles, quedando parcialmente 5-2, pero luego apareció Upamecano y, posteriormente, Luis Díaz, quienes lograron dejar el marcador 5-4.

Luchito recibió en solitario cerca del área de Matvéi Safónov, se libró de la marca de Marquinhos, controló la pelota y sacó un potente remate de pierna derecha para colocar el 5-4.

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¿Cuándo será el partido de vuelta de Bayern Múnich vs PSG en la Champions League?

El partido de vuelta de las semifinales entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League 2025/26 se jugará el miércoles 6 de mayo de 2026.

Este encuentro se disputará en el Allianz Arena de Múnich, donde se definirá cuál de los dos gigantes europeos avanzará a la gran final del torneo.